De 107%-regel in de Formule 1: Wat betekent het en hoe werkt het?

De 107%-regel moet ervoor zorgen dat de Formule 1-races veilig en tegelijkertijd competitief blijven. Het wordt tegenwoordig niet vaak meer gebruikt of überhaupt vermeld, maar de FIA vond het ooit wel nodig om te introduceren. GPFans legt uit wat deze regel is.

Het is een van de minder bekende regels uit de koningsklasse, de 107%-regel. Wat het doet is bepalen of een coureur mag meedoen aan een Grand Prix. De regel deed zijn intrede in 1996 om te voorkomen dat te langzame auto's en coureurs, die een gevaar op het circuit vormden, zouden starten. Tegenwoordig voldoet iedereen eigenlijk altijd aan de 107%-regel, maar het kan toch een potentiële hindernis zijn voor een nieuw team. Maar wat houdt de regel precies in en hoe wordt het berekend?

Wat is de 107%-regel

Om mee te mogen doen aan de Grand Prix, moet je voldoen aan deze regel. Het kan namelijk onveilige situaties veroorzaken, als de snelheidsverschillen tussen auto's op de baan te groot zijn. Maar wanneer is een snelheidsverschil nou te groot? Dat wordt bepaald aan de hand van de 107%-regel: een coureur moet met zijn beste rondetijd in de eerste kwalificatiesessie (Q1) binnen 107% van de allersnelste tijd zitten. Is een coureur te langzaam en zit diegene niet binnen 107% van de snelste coureur, dan krijg je een verbod opgelegd voor de Grand Prix waarvoor gekwalificeerd wordt. De regel is niet van toepassing, wanneer de wedstrijdleider aangeeft dat het een regenachtige kwalificatie is, omdat een nat circuit kan zorgen voor grotere gaten tussen de deelnemende teams en coureurs.

Hoe wordt de 107%-regel berekend en wat zijn de uitzonderingen?

De 107%-regel wordt berekend door de rondetijd van de allersnelste coureur in Q1 te vermenigvuldigen met 107 en daarna te delen door 100. Bijvoorbeeld, als de beste rondetijd een 1:30.000 (90 seconden) is, dan krijg je dus (90 x 107) ÷ 100 = 96,3, oftewel een 1:36.300. Dat betekent dat iedereen in Q1 binnen de 1:36.300 moet zitten. Dat is de benchmark, de maatstaf.

De FIA kan echter uitzonderingen maken. Als een coureur namelijk in de vrije trainingen relatief gemakkelijk binnen de 107% van de snelsten zit, dan kunnen de stewards ervoor kiezen om diegene toch toe te laten in de race. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een coureur die normaal gesproken competitief is, een mechanisch probleem krijgt of een crash meemaakt zonder een goede tijd te hebben neergezet. Ook dan mag diegene gewoon meedoen.

Geschiedenis van de 107%-regel

De 107%-regel werd in 1996 door de FIA geïntroduceerd. Ze waren het zat dat teams in het achterveld beschamend langzaam waren en gevaarlijke fratsen uithaalden. Dat seizoen hadden de Forti's van Luca Badoer en Andrea Montermini moeite om zich te kwalificeren evenals Minardi-invaller Giovanni Lavaggi.

Lola deed in 1997 alleen mee aan de kwalificatie voor de seizoensopener in Australië. Ricardo Rosset en Vincenzo Sospiri waren veel te langzaam en Lola was vóór de tweede race in Brazilië al failliet. Rosset vond een zitje voor 1998 bij Tyrrell en was in vijf kwalificaties te langzaam. Tarso Marques was nog een slachtoffer voor de Britse Grand Prix van 2001. Minardi verving hem voor 2002 met Alex Yoong, die op zijn beurt niet snel genoeg was op de circuits van Imola, Silverstone en Hockenheim.

Enrique Bernoldi en Heinz-Harald Frentzen waren in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk expres te langzaam. Arrows verkeerde in financieel zwaar weer en had niet genoeg geld om daadwerkelijk te racen. De twee oranje bolides kwamen nog wel opdagen voor de Grand Prix van Duitsland en raceten ook, voordat ze voor Hongarije failliet waren.

De 107%-regel verdween na 2002, maar werd vanaf 2011 opnieuw geïntroduceerd. Alleen het Hispania Racing Team is sindsdien te langzaam geweest in de kwalificatie. Dat gebeurde in Australië in 2011 en 2012 met Narain Karthikeyan, Vitantonio Liuzzi en Pedro de la Rosa.

