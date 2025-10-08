We zijn alweer halverwege de week na de F1 Grand Prix van Singapore. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent, want er is nog altijd veel na te bespreken na het evenement op het Marina Bay-stratencircuit.

George Russell won de race in Singapore, maar Mercedes kwam in opspraak, omdat de CEO van de titelsponsor op het podium met champagne spoot. De grote baas van Petronas is moslim en in het islamitische geloof is alcohol verboden. Hij bracht een statement uit om zijn excuus aan te bieden. Max Verstappen, die afgelopen zondag zijn meerdere moest erkennen in Russell, raakt zijn huidige eerste monteur kwijt, maar Red Bull Racing zou al iemand op het oog hebben als opvolger. McLaren is niet alleen in het nieuws gekomen vanwege een rechtszaak rondom IndyCar-coureur Álex Palou, maar ook vanwege transfergeruchten rondom Oscar Piastri. Verder hangt er een vraagteken boven de toekomst van Viaplay in Nederland.

Brown eist 20 miljoen dollar van Palou in rechtszaal: 'Heb hem niet aan het lijntje gehouden'

McLaren-CEO Zak Brown wordt ervan beschuldigd dat hij viervoudig IndyCar-kampioen Álex Palou om de tuin heeft geleid met valse beloften. De Amerikaan legt tijdens de rechtszaak uit dat hij nooit keiharde afspraken heeft gemaakt en wil van het kamp van Palou zo'n 20 miljoen dollar zien. "Ik heb Alex nooit aan het lijntje gehouden. Ik heb hem nooit verteld dat hij in aanmerking zou komen voor 2023... er was een mogelijkheid om naar de Formule 1 te gaan", zo wordt Brown door Reuters geciteerd tijdens de rechtszaak. Lees hier het hele artikel over de rechtszaak rondom McLaren en Álex Palou.

Patrese: 'Misschien worden Horner en Jos Verstappen weer vrienden en gaan ze samenwerken'

In een gesprek met Escapist Magazine heeft voormalig Grand Prix-winnaar Riccardo Patrese de speculaties rondom een eventuele hereniging tussen Christian Horner en Jos Verstappen nieuw leven ingeblazen. Ondanks een roerig verleden tussen de twee, zou een samenwerking volgens de Italiaan niet uitgesloten zijn. "Misschien worden Jos en Christian na drie of vier jaar weer vrienden. En als er een mogelijk komt om een team te bouwen dat voor de titel vecht waardoor Max weer kan gaan winnen, denk ik dat Jos wel een stapje opzij doet." Lees hier het hele artikel over de relatie tussen Christian Horner en Jos Verstappen.

Webber hoort van Ferrari-geruchten over Piastri en geeft tekst en uitleg

Onlangs zijn er geruchten verschenen over een mogelijke toekomstige overstap van Oscar Piastri naar Ferrari. Manager en oud-Formule 1-coureur Mark Webber gaat in een gesprek met Rmcmotori in op die geruchten en geeft tekst en uitleg over de toekomst van de klassementsleider. "Voorlopig moet hij bij McLaren blijven." Daarbij zegt de voormalig teamgenoot van Sebastian Vettel dat Piastri nog niet is uitgeleerd. Wel adviseert hij zijn pupil om alvast Italiaanse lessen te nemen. "Hij moet zijn groeipad afronden en ook al blijft Ferrari een einddoel, hij moet eerst het uiteindelijke resultaat behalen." Lees hier het hele artikel over de reactie van de manager van Oscar Piastri.

Media-analist Van Nieuwenhuijzen: 'Viaplay vertrekt uit Nederland bij verliezen F1-rechten'

Viaplay ligt de laatste maanden weer veelvuldig onder vuur onder kijkers door de verschillende zaken die niet goed voor elkaar zijn. Media-analist Kirsten-Jan van Nieuwenhuijzen denkt dat het voor de dienst in Nederland wel klaar is, mocht men op een dag de Formule 1-rechten verliezen. "Live-streaming is technisch veel complexer dan films of series aanbieden. Het vraagt veel bandbreedte en stabiliteit. Zelfs Netflix, de rijkste van allemaal, kreeg dat in het verleden niet goed voor elkaar met de live bokswedstrijd tussen Jake Paul en Mike Tyson. Viaplay heeft niet de diepe zakken van een partij als Netflix. Daardoor zijn ze kwetsbaarder", begon hij in De Telegraaf. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Viaplay in Nederland.

'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'

Max Verstappen zal voor volgend seizoen een cruciaal personeelslid Red Bull Racing zien verlaten. Het gaat om zijn nummer één-monteur, Matt Caller. Het bericht dat Caller een nieuwe werkgever zou krijgen in 2026, kwam via verschillende media uit tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Singapore. Hij is al tien jaar werkzaam bij Red Bull Racing, waar hij was begonnen als tweede monteur. De promotie tot eerste monteur kwam in augustus 2022. Naar verluidt wordt Caller een hoofdmonteur bij Audi, het Duitse merk dat Kick Sauber overneemt. Het goede nieuws is echter dat de energiedrankfabrikant al een opvolger op het oog heeft. Lees hier het hele artikel over de eerste monteur van Max Verstappen.

CEO titelsponsor Mercedes biedt excuses aan na overwinning: "Was wellicht misplaatst"

George Russell schreef de F1 Grand Prix van Singapore op zijn naam. Zoals altijd mocht het winnende team iemand uitkiezen om de winnende coureur te vergezellen, en Mercedes stuurde Tengku Muhammad Taufik, de CEO van titelsponsor Petronas, richting het podium. Taufik heeft echter zijn excuses moeten aanbieden. Taufik stond op het podium naast winnaar Russell, tweede man Verstappen en derde man Norris. Na de volksliederen en het uitreiken van de bekers werd er natuurlijk met champagne gesprayd, en Taufik deed mee met de vieringen. Hij is echter een moslim, samen met zo'n tweederde van de Maleisische bevolking, en volgens het islamitische geloof is alcohol verboden. Lees hier het hele artikel over de CEO van Petronas.

