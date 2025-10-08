McLaren-CEO Zak Brown wordt ervan beschuldigd dat hij viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou om de tuin heeft geleid met valse beloften. De Amerikaan legt tijdens de rechtszaak uit dat hij nooit keiharde afspraken heeft gemaakt en wil van het kamp van Palou zo'n 20 miljoen dollar zien.

In 2022 tekende Palou een contract bij McLaren om vanaf 2024 voor het team uit te komen in de IndyCar. Daarbij was het vooruitzicht om op termijn de overstap naar de Formule 1 te maken. Palou reed destijds voor Chip Ganassi Racing en probeerde zich te ontdoen van dat contract. Het team lichtte echter de optie om hem voor 2023 te behouden. Achter de schermen werden de plooien gladgestreken, maar feit is dat Palou destijds onder contract bleef bij Chip Ganassi Racing, terwijl hij tegelijkertijd ook reservecoureur voor McLaren in de Formule 1 was. Palou ontving het tekengeld van 400.000 dollar, maar besloot de afspraken uiteindelijk niet na te komen.

Advocaat Palou stelt dat Spanjaard aan het lijntje is gehouden

De advocaat van Palou, Nick De Marco, stelde tijdens de hoorzitting bij het Hooggerechtshof dat Brown simpelweg een valse belofte had gedaan. Zo tekende Palou het contract bij McLaren met het vooruitzicht vaste coureur te worden naast Lando Norris, maar maakte McLaren in 2022 bekend dat Oscar Piastri de nieuwe teamgenoot werd van de Engelsman. De Marco verdedigt het standpunt dat Palou aan het lijntje is gehouden. “Ik heb Alex nooit aan het lijntje gehouden. Ik heb hem nooit verteld dat hij in aanmerking zou komen voor 2023 … er was een mogelijkheid om naar de Formule 1 te gaan,” zo citeert Reuters de CEO van McLaren tijdens de rechtszaak.

Brown: 'Palou was plan 'B' achter Piastri'

De aanstelling van Piastri zou er hoe dan ook gekomen zijn, en Brown benadrukte dat Palou vooral een plan 'B' was, voor het geval de Australiër, die momenteel het kampioenschap leidt, geblesseerd zou raken. Ook was Palou de eerste gegadigde om het zitje van Piastri over te nemen bij het uitblijven van resultaten. Daarbij verwees Brown naar Oliver Bearman en Nyck de Vries, die allebei een vergelijkbaar traject hebben doorlopen. De Marco opperde daarnaast dat Brown veel van zijn bewijs ontwijkend en oneerlijk heeft gepresenteerd. Zo zouden diverse WhatsApp-berichten zijn verwijderd. De advocaat van Brown had daar weinig van op en stelde dat De Marco juist onzin aan het verkondigen was.

De rechtszaak wordt woensdag hervat en donderdag zal Palou als getuige plaatsnemen in de zaak.

