Max Verstappen zal voor volgend seizoen een cruciaal personeelslid Red Bull Racing zien verlaten. Het gaat om zijn nummer één-monteur, Matt Caller. Het goede nieuws is echter dat de energiedrankfabrikant al een opvolger op het oog heeft.

Het bericht dat Caller een nieuwe werkgever zou krijgen in 2026, kwam via verschillende media uit tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Singapore. Hij is al tien jaar werkzaam bij Red Bull Racing, waar hij was begonnen als tweede monteur. De promotie tot eerste monteur kwam in augustus 2022. Naar verluidt wordt Caller een hoofdmonteur bij Audi, het Duitse merk dat Kick Sauber overneemt. Audi zou opzoek zijn naar een hoofdmonteur door een promotie van Lee Stevenson binnen het team. Stevenson is overigens ook een voormalig Red Bull-werknemer.

Matt Caller vervangen door tweelingbroer

Red Bull had zelf opzoek moeten gaan naar een nieuwe eerste monteur voor Verstappen, aangezien Matt Caller dus na de laatste race van 2025 zal vertrekken. Maar de Oostenrijkse formatie zou al een vervanger hebben. Volgens PlanetF1 kijkt Red Bull naar de andere kant van de garage. Jon Caller, de tweelingbroer van Matt, is de eerste monteur van Yuki Tsunoda en wordt naar verluidt vanaf volgend seizoen bij Verstappen neergezet. De vacature voor een nieuwe eerste monteur zal dan worden geopend voor de tweede Red Bull-auto. Het is nog onbekend of Tsunoda deze zal besturen, of dat Isack Hadjar of iemand anders de nieuwe teamgenoot van Verstappen zal worden.

