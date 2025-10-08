close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen in his car at Imola

'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'

'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'

Vincent Bruins
Max Verstappen in his car at Imola

Max Verstappen zal voor volgend seizoen een cruciaal personeelslid Red Bull Racing zien verlaten. Het gaat om zijn nummer één-monteur, Matt Caller. Het goede nieuws is echter dat de energiedrankfabrikant al een opvolger op het oog heeft.

Het bericht dat Caller een nieuwe werkgever zou krijgen in 2026, kwam via verschillende media uit tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van Singapore. Hij is al tien jaar werkzaam bij Red Bull Racing, waar hij was begonnen als tweede monteur. De promotie tot eerste monteur kwam in augustus 2022. Naar verluidt wordt Caller een hoofdmonteur bij Audi, het Duitse merk dat Kick Sauber overneemt. Audi zou opzoek zijn naar een hoofdmonteur door een promotie van Lee Stevenson binnen het team. Stevenson is overigens ook een voormalig Red Bull-werknemer.

Matt Caller vervangen door tweelingbroer

Red Bull had zelf opzoek moeten gaan naar een nieuwe eerste monteur voor Verstappen, aangezien Matt Caller dus na de laatste race van 2025 zal vertrekken. Maar de Oostenrijkse formatie zou al een vervanger hebben. Volgens PlanetF1 kijkt Red Bull naar de andere kant van de garage. Jon Caller, de tweelingbroer van Matt, is de eerste monteur van Yuki Tsunoda en wordt naar verluidt vanaf volgend seizoen bij Verstappen neergezet. De vacature voor een nieuwe eerste monteur zal dan worden geopend voor de tweede Red Bull-auto. Het is nog onbekend of Tsunoda deze zal besturen, of dat Isack Hadjar of iemand anders de nieuwe teamgenoot van Verstappen zal worden.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Yuki Tsunoda Monteurs

Net binnen

Sainz bekritiseert F1-regie:
Regie mist actie op de baan

Sainz bekritiseert F1-regie: "Gaan over de schreef met beroemdheden en vriendinnen"

  • 3 minuten geleden
Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen:
GP Singapore

Mol eist verandering na incident Norris en Verstappen: "Haal Britse stewards weg"

  • 33 minuten geleden
  • 6
 F1-baas waarschuwt circuits die favoriet zijn bij fans: 'Historie is niet fundamenteel voor ons'
Historische circuits

F1-baas waarschuwt circuits die favoriet zijn bij fans: 'Historie is niet fundamenteel voor ons'

  • 1 uur geleden
  • 2
 'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'
Matt Caller vertrekt

'Red Bull heeft al opvolger van nummer één-monteur Verstappen gevonden voor 2026'

  • 1 uur geleden
Hülkenberg verklaart 'verrassend' incident en wijst naar rivaal:
GP Singapore

Hülkenberg verklaart 'verrassend' incident en wijst naar rivaal: "Hij remde 100 meter eerder"

  • 2 uur geleden
Waarom de FIA het kwalificatiereglement níet hoeft aan te passen voor debuut Cadillac
Beweringen kloppen niet

Waarom de FIA het kwalificatiereglement níet hoeft aan te passen voor debuut Cadillac

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x