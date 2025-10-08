CEO titelsponsor Mercedes biedt excuses aan na overwinning: "Was wellicht misplaatst"
George Russell schreef de F1 Grand Prix van Singapore op zijn naam. Zoals altijd mocht het winnende team iemand uitkiezen om de winnende coureur te vergezellen, en Mercedes stuurde Tengku Muhammad Taufik, de CEO van titelsponsor Petronas, richting het podium. Taufik heeft echter zijn excuses moeten aanbieden.
Russell werd door de regie van de Formule 1 niet vaak in beeld gebracht tijdens de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit. Hij pakte de pole position, gaf slechts twee ronden de leiding uit handen aan Oscar Piastri vanwege een pitstop, en won de Grand Prix. Max Verstappen had niet de snelheid om Russell bij te houden, al was het gat van 5.430 seconden niet enorm. Verstappen was vooral bezig met het proberen Lando Norris achter zich te houden, die dus genoegen moest nemen met de derde stek.
Petronas-CEO biedt excuses aan
Taufik stond op het podium naast winnaar Russell, tweede man Verstappen en derde man Norris. Na de volksliederen en het uitreiken van de bekers werd er natuurlijk met champagne gesprayd, en Taufik deed mee met de vieringen. Hij is echter een moslim, samen met zo'n tweederde van de Maleisische bevolking, en volgens het islamitische geloof is alcohol verboden. De Petronas-CEO dronk de champagne niet, maar werd er wel in doordrenkt.
"Ik erken dat mijn spontane uitbundigheid waarmee ik dat moment van de overwinning vierde, wellicht misplaatst was", begon het statement van Taufik, geciteerd door The Straits Times. "Hoewel ik stellig kan zeggen dat ik geen alcohol heb gedronken, had ik als moslim meer rekening moeten houden met de gevoeligheden die gepaard gaan met de deelname aan dergelijke vieringen. Ik wil mijn excuses aanbieden voor elke onbedoelde belediging die ik heb veroorzaakt, en neem de volledige verantwoordelijkheid voor wat ik heb gedaan."
