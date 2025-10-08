Viaplay ligt de laatste maanden weer veelvuldig onder vuur onder kijkers door de verschillende zaken die niet goed voor elkaar zijn. Media-analist Kirsten-Jan van Nieuwenhuijzen denkt dat het voor de dienst in Nederland wel klaar is, mocht men op een dag de Formule 1-rechten verliezen.

Het Scandinavische Viaplay heeft sinds 2022 de Formule 1-rechten in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal liep na afgelopen seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal. Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dat seizoen. De Formule 1 en Viaplay maakten vervolgens bekend dat de deal rond was en de koningsklasse in Nederland vanaf dit seizoen nog vijf jaar uitgezonden blijft worden door de streamingdienst. Echter, heel populair is de dienst nog altijd niet wegens de steeds maar weer stijgende prijzen, het minder wordende aanbod en de bij vlagen onbegrijpelijke acties.

Blunder bij het voetbal

Zo was er recent een zeer opmerkelijk moment tijdens de voetbalwedstrijd Newcastle United - Arsenal. Bij het ingaan van de slotfase het beeld van de wedstrijd plotseling verdween en het 'bedankt voor het kijken'-scherm te zien was. Een actie die ook niet meer teruggedraaid werd, waardoor de betalende voetbalfanaten het slot van de kraker niet meer konden zien en zodoende dus ook de winnende goal van Gabriel in de 96e minuut misten. Het zorgde voor veel kritiek, maar livestreaming is volgens Van Nieuwenhuizen een lastige markt: "Live-streaming is technisch veel complexer dan films of series aanbieden. Het vraagt veel bandbreedte en stabiliteit. Zelfs Netflix, de rijkste van allemaal, kreeg dat in het verleden niet goed voor elkaar met de live bokswedstrijd tussen Jake Paul en Mike Tyson. Viaplay heeft niet de diepe zakken van een partij als Netflix. Daardoor zijn ze kwetsbaarder", vertelt hij in De Telegraaf.

Rechten in Nederland

De laatste maanden is de kritiek op de Scandinavische streamingdienst groter en groter geworden. Zoals gezegd hebben zij nog wel even de rechten voor de Formule 1 in handen op de Nederlandse markt en lijkt het erop dat deze dus ook voorlopig niet uit handen zullen glippen. Wél voorspelt Van Nieuwenhuizen dat het over en uit is in Nederland, mocht men deze rechten verliezen: "Op het moment dat Viaplay zijn Formule 1-rechten verliest, is het klaar met ze. Daar teren zij hoofdzakelijk op in Nederland.”

