Onlangs zijn er geruchten verschenen over een mogelijke toekomstige overstap van Oscar Piastri naar Ferrari. Manager en oud-Formule 1-coureur Mark Webber gaat in een gesprek met Rmcmotori in op die geruchten en geeft tekst en uitleg over de toekomst van de klassementsleider.

Hoewel Piastri op zijn plek leek te zitten bij McLaren, lijken er nu juist wat haarscheurtjes in die relatie te zijn ontstaan. De Australiër strijdt dit jaar om zijn eerste wereldtitel, maar doet dat tegen teamgenoot Lando Norris. McLaren heeft dit seizoen al een paar keer aan Piastri gevraagd om Norris te helpen, maar in Singapore werd duidelijk dat die hulp niet altijd van twee kanten hoeft te komen.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari-geruchten

Nog voordat het raceweekend in Singapore van start ging, deden er al geruchten de ronde over een mogelijke transfer van Piastri naar Ferrari. Daarbij moet worden vermeld dat het om een optie vanaf 2027 gaat. Charles Leclerc en Lewis Hamilton zitten namelijk nog bij de Scuderia, en pas vanaf dat seizoen zou er enige onzekerheid kunnen ontstaan.

Webber: 'Piastri moet alvast Italiaans gaan verbeteren'

Webber stelt dat Piastri voorlopig nog nergens naartoe gaat: "Voorlopig moet hij bij McLaren blijven." Daarbij zegt de voormalig teamgenoot van Sebastian Vettel dat Piastri nog niet is uitgeleerd. Wel adviseert hij zijn pupil om alvast Italiaanse lessen te nemen. "Hij moet zijn groeipad afronden en ook al blijft Ferrari een einddoel, hij moet eerst het uiteindelijke resultaat behalen. Ondertussen zou het beter zijn als hij zijn Italiaans verbetert…", aldus Webber.

Gerelateerd