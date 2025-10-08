In een gesprek met Escapist Magazine heeft voormalig Grand Prix-winnaar Riccardo Patrese de speculaties rondom een eventuele hereniging tussen Christian Horner en Jos Verstappen nieuw leven ingeblazen. Ondanks een roerig verleden tussen de twee, zou een samenwerking volgens de Italiaan niet uitgesloten zijn.

De relatie tussen voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner en Jos Verstappen kende zijn ups en downs, met name tijdens de periode bij de Oostenrijkse grootmacht. Na een bewogen seizoen in 2025, dat eindigde met het ontslag van Horner na de Britse Grand Prix, staat de voormalig open voor een nieuwe uitdaging in de Formule 1, mede dankzij een recente juridische overwinning en een aanzienlijke som geld vanuit Red Bull Racing.

Toekomst Christian Horner

Max Verstappen weet het hoofd onder de nieuwe leiding van Laurent Mekies steeds weer koel te houden, en de Fransman heeft een positieve invloed op het team. Hoewel de resultaten sinds de zomerstop zijn verbeterd, blijven de geruchten over Horner’s terugkeer en een mogelijke eigen teamindeling aanhouden. Patrese ziet een hereniging met het Verstappen-kamp dan ook als de meest logische stap.

Vriendschap na scheiding

Tijdens het raceweekend in Singapore kwam Horner’s toekomst ter sprake. Diverse teambazen ontkenden al dat de voormalig Red Bull-leider bij hun teams zou gaan werken, maar de mogelijkheden blijven voer voor gesprek. Patrese vergelijkt het met een scheiding, waarbij na verloop van tijd weer vriendschap kan ontstaan – zeker als dat in het belang is van Max Verstappen: "Misschien worden Jos en Christian na drie of vier jaar weer vrienden. En als er een mogelijk komt om een team te bouwen dat voor de titel vecht waardoor Max weer kan gaan winnen, denk ik dat Jos wel een stapje opzij doet.

Hereniging met Jos Verstappen

Hoewel een hereniging op het eerste gezicht wellicht niet vanzelfsprekend lijkt, stelt Patrese dat persoonlijke irritaties opzij gezet kunnen worden als dit het succes van Max ten goede komt. De komende maanden zullen uitwijzen of Horner zijn weg terugvindt naar de Formule 1 en daarbij mogelijk opnieuw kiest voor een samenwerking met Verstappen.

