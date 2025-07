Laurent Mekies heeft afgelopen weekend zijn eerste raceweekend als teambaas van Red Bull Racing voltooid. De Fransman is de opvolger van de vertrokken Christian Horner, en dr. Helmut Marko legt uit dat de focus van Mekies specifiek ligt op het raceteam, waarmee Red Bull het model van McLaren lijkt te volgen.

Horner vervulde binnen Red Bull Racing een breed takenpakket. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor het Formule 1-team; ook Red Bull Powertrains (de motorafdeling) viel onder zijn hoede, evenals Red Bull Advanced Technologies, waar onder andere de RB17-hypercar wordt ontwikkeld. Daarnaast fungeerde Horner als CEO van het gehele bedrijf. Voor Mekies geldt echter een andere invulling van de functie: de verantwoordelijkheden worden opgesplitst, en er zullen nieuwe leidinggevenden worden aangesteld voor de overige afdelingen. Zo kan Mekies zich volledig richten op de raceactiviteiten.

Mekies richt zich specifiek op raceteam

Mekies maakte als voormalig teambaas van Racing Bulls al deel uit van de Red Bull-familie. Marko licht bij Sky Sports F1 toe: "Zijn rol zal veel meer gefocust zijn, voornamelijk op de races. Hij is een uitstekende engineer, wat goed past bij de complexe technologie in de Formule 1. We hebben al gezien dat hij heel goed communiceert met het team. We hopen dat we geleidelijk weer naar de top kunnen terugkeren."

McLaren-model volgen

Het model van McLaren houdt in dat CEO Zak Brown op de voorgrond treedt, zodat teambaas Andrea Stella in alle rust aan de technische kant kan werken. Een vergelijkbare structuur ziet Marko ook wel slagen bij Red Bull Racing: "Ik denk dat dat zeker een voordeel is. Andere teams zijn ons op deze weg voorgegaan. Bovendien is de omvang van de functie nu duidelijk ingeperkt. Het bedrijf telt 2.000 medewerkers. Mekies zal zich vooral richten op de techniek en de autosport."

