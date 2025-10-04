Russell verslaat Verstappen voor pole, ruzie laait op tussen Norris en Verstappen | GPFans Recap

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore zit erop en de ogen zijn nu gericht op de race van zondag. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na een spannende zaterdag op het Marina Bay-stratencircuit.

De spanning was, op en naast de baan, om te snijden. George Russell pakte de pole position - de derde keer dit seizoen dat iemand buiten McLaren of Red Bull de snelste tijd neerzette in de kwalificatie. Max Verstappen en Oscar Piastri zaten dichtbij, maar moesten genoegen nemen met de tweede en derde stek, respectievelijk. Verstappen haakte zijn tweede run in Q3 af en vond dat hij werd gehinderd door Lando Norris, die al een baaldag meemaakte met slechts de vijfde positie. De Nederlander en de Brit kunnen het niet eens worden met elkaar in Singapore en de reacties worden alsmaar feller. Dit gaat nog een staartje krijgen, of dat nou morgen of later in het seizoen is. Verder komt er een personeelswijziging in de garage van Verstappen en kreeg Williams te maken met een dubbele diskwalificatie.

'Verandering binnen team Verstappen: Red Bull ziet engineer vertrekken richting rivaal'

Red Bull Racing is naar verluidt genoodzaakt om een nieuwe eerste monteur te vinden voor Max Verstappen richting het F1-seizoen van 2026. Matt Caller zou door Jonathan Wheatley zijn overtuigd om de overstap te maken richting het kersverse Formule 1-team van Audi. Caller voegde zich in 2015 bij Red Bull als de tweede monteur, voordat hij de promotie tot eerste monteur kreeg in augustus 2022. Hij speelde een cruciale rol bij de wereldkampioenschappen voor Verstappen. Volgens onder meer The Race en Telegraaf-journalist Erik van Haren zal Caller de overstap maken naar Audi om daar volgend seizoen hoofdmonteur te worden, maar hij zal nog wel 2025 afmaken als eerste monteur van Verstappen. Lees hier het hele artikel over het vertrek van een cruciaal lid bij Red Bull Racing.

Russell focust zich alleen op Verstappen: 'Staat bekend om zijn goede start'

George Russell veroverde pole position voor de F1 Grand Prix van Singapore door twee fantastische rondjes te rijden in Q3 en daarmee Max Verstappen en Oscar Piastri te verslaan. De Brit was meer dan blij met zijn rondjes. Na afloop reageerde Russell op zijn kwalificatie. "Fantastisch om op pole te staan. Vrijdag was lastig voor ons, maar dit resultaat is fantastisch. Het wordt morgen een lange en zweterige race. Er zat potentie in de auto en Antonelli deed het dit hele weekend al erg goed. Ik heb zelfs veel geleerd van zijn rondje gisteren. Heel blij om op pole te staan." Lees hier het hele artikel over George Russell na het pakken van de pole position.

Verstappen ziet pole uit zijn handen glippen: Nederlander foetert op Norris

Max Verstappen heeft zaterdag de tweede plek gepakt tijdens de kwalificatie in Singapore, waarin hij zijn meerdere moet erkennen in George Russell. Voor Verstappen werd het een P2 met een zure nasmaak, omdat hij naar zijn mening gehinderd werd door Lando Norris in zijn laatste ronde."Dit is wat er gebeurt wanneer er een auto voor je gewoon rustig twee seconden aan het cruisen is. Dat hebben we gezien. Dit gaan we onthouden", zo foetert de viervoudig wereldkampioen over de McLaren die hem in de weg zat. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die Lando Norris beschuldigt van blocken.

Piastri moet ongemakkelijk lachen na beschuldiging Verstappen richting Norris in Singapore

Oscar Piastri moest genoegen nemen met de derde plaats in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. Zoals altijd werd de top drie meteen geïnterviewd, al werd dat een beetje ongemakkelijk door een beschuldiging vanuit Max Verstappen. De Red Bull-coureur haakte zijn tweede run af en vond dus geen verbetering in de slotfase van Q3 in Singapore. Hij vond dat hij werd opgehouden in de laatste sector en wees vervolgens naar "niet Oscar", en dus naar Lando Norris. Piastri stond er ongemakkelijk bij te lachen, voordat hij over zijn eigen prestatie mocht vertellen. Lees hier het hele artikel over een ongemakkelijke Oscar Piastri na zijn P3 in de kwalificatie.

Williams brengt statement uit na diskwalificatie: "We zijn dit met spoed aan het onderzoeken"

Williams is uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt. Alexander Albon en Carlos Sainz moeten de F1 Grand Prix van Singapore dus vanaf de achterste startrij aanvangen. James Vowles reageert tegenover onder andere GPFans op de diskwalificatie. "Bij de scrutineering van de FIA na de kwalificatie kwamen de achtervleugels van beide auto's niet door de keuring vanwege de controle rondom de 'slot gaps' van de DRS", zo begon de teambaas met zijn kant van het verhaal. "Het is ongelooflijk teleurstellend voor het team en we zijn met spoed aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren." Lees hier het hele artikel over de dubbele diskwalificatie van Williams.

Norris kan beschuldiging Verstappen niet bevatten: "Typisch Red Bull, ze klagen altijd"

Lando Norris is niet alleen teleurgesteld met zijn eigen prestatie in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore, hij is net zo teleurgesteld in Max Verstappen. De McLaren-coureur kan het niet bevatten dat zijn vriend en rivaal daadwerkelijk denkt dat hij hem had opgehouden. "Ze klagen altijd. Ze klagen over alles. Dat is typisch Red Bull. Ik weet het verder ook niet. Ik lag zo'n drie seconden voor. Ik kan het niet bevatten", begon Norris tegenover de aanwezige media in Singapore. Hij ziet niks in de beschuldigingen van Verstappen. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die fel terugslaat na de beschuldiging van Max Verstappen.

