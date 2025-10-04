Russell focust zich alleen op Verstappen: 'Staat bekend om zijn goede start'
George Russell veroverde pole position voor de F1 Grand Prix van Singapore door twee fantastische rondjes te rijden in Q3 en daarmee Max Verstappen en Oscar Piastri te verslaan. De Brit was meer dan blij met zijn rondjes.
Na afloop reageerde Russell op zijn kwalificatie. "Fantastisch om op pole te staan. Vrijdag was lastig voor ons, maar dit resultaat is fantastisch. Het wordt morgen een lange en zweterige race. Er zat potentie in de auto en Antonelli deed het dit hele weekend al erg goed. Ik heb zelfs veel geleerd van zijn rondje gisteren. Heel blij om op pole te staan."
Russell over GP Singapore
Russell heeft in het verleden weinig succes gehad met races in Singapore, maar hoopt dat het dit keer anders gaat zijn en hij Verstappen achter zich kan houden bij de start. "Singapore is niet aardig geweest tegen mij, vooral door mijn eigen toedoen. Het is een goede plek om te starten, maar deze man links van mij (Verstappen) is vrij goed in starts en je aanvallen aan de binnenkant. Daar ga ik op letten."
