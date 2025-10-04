Red Bull Racing is naar verluidt genoodzaakt om een nieuwe eerste monteur te vinden voor Max Verstappen richting het F1-seizoen van 2026. Matt Caller zou door Jonathan Wheatley zijn overtuigd om de overstap te maken richting het kersverse Formule 1-team van Audi.

Wheatley was lange tijd de sportief directeur van Red Bull Racing, voordat hij besloot de energiedrankfabrikant te verlaten. Hem was namelijk een positie als teambaas aangewezen door Kick Sauber. De in Hinwil, Zwitserland gevestigde formatie wordt overgenomen door Audi en zal als fabrieksteam gerund worden. Wheatley heeft al een boel getalenteerd personeel naar zich toe weten te trekken en Caller zou de volgende op zijn lijstje zijn geweest.

Van Red Bull naar Audi

Caller voegde zich in 2015 bij Red Bull als de tweede monteur, voordat hij de promotie tot eerste monteur kreeg in augustus 2022. Hij speelde een cruciale rol bij de wereldkampioenschappen voor Verstappen. Volgens onder meer The Race en Telegraaf-journalist Erik van Haren zal Caller de overstap maken naar Audi om daar volgend seizoen hoofdmonteur te worden, maar hij zal nog wel 2025 afmaken als eerste monteur van Verstappen.

Jon Caller, de tweelingbroer van Matt Caller, is momenteel de eerste monteur van Red Bull aan de andere kant van de garage, bij Yuki Tsunoda dus. Er zouden momenteel geen plannen zijn voor hem om te vertrekken.

