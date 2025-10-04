Max Verstappen heeft zaterdag de tweede plek gepakt tijdens de kwalificatie in Singapore, waarin hij zijn meerdere moet erkennen in George Russell. Voor Verstappen werd het een P2 met een zure nasmaak, omdat hij naar zijn mening gehinderd werd door Lando Norris in zijn laatste ronde.

Verstappen leek er het hele weekend al goed bij te zitten in Singapore, op het circuit waar Red Bull én Verstappen over het algemeen niet geweldig voor de dag komen. In de jacht om plotseling terug te keren in het titelgevecht, is een goed resultaat in Singapore van levensbelang, al leek het vooraf duidelijk dat de McLarens normaal gesproken veel te sterk zouden moeten zijn op het circuit van Singapore. Dat blijkt echter toch niet zo te zijn en Verstappen wist tijdens de kwalificatie zijn wagen voor de McLarens te posteren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geïrriteerd

De Red Bull-coureur moest echter wél zijn meerdere erkennen in de bliksemsnelle Russell. Verstappen hoopte in zijn laatste run nog een gooi te doen naar de pole, maar werd daarin - zo is hij duidelijk - gehinderd door Norris: "Dit is wat er gebeurt wanneer er een auto voor je gewoon rustig twee seconden aan het cruisen is. Dat hebben we gezien. Dit gaan we onthouden", zo foetert de viervoudig wereldkampioen over de McLaren die hem in de weg zat. Vervolgens krijgt hij de vraag wie hem in de weg reed en de Nederlander reageert met een knipoog: "Niet Oscar." Verstappen had anders wel kansen gehad, zo denkt hij: "Het is jammer. Anders hadden we dichtbij gezeten voor de pole."

Gerelateerd