Norris kan beschuldiging Verstappen niet bevatten: "Typisch Red Bull, ze klagen altijd"

Vincent Bruins
Lando Norris is niet alleen teleurgesteld met zijn eigen prestatie in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore, hij is net zo teleurgesteld in Max Verstappen. De McLaren-coureur kan het niet bevatten dat zijn vriend en rivaal daadwerkelijk denkt dat hij hem had opgehouden.

Voor de derde keer dit seizoen staat er niet een McLaren of Red Bull op pole position. Het was George Russell die de snelste tijd klokte in de kwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit. Een 1:29.158 was genoeg om Verstappen met bijna twee tienden van een seconde te verslaan. Oscar Piastri werd derde op bijna vier tienden achterstand. Kimi Antonelli maakte indruk door Norris te verslaan en plaatste zijn Mercedes op de vierde stek. Verstappen haakte zijn tweede run in Q3 af en wees na de kwalificatie naar Norris. Hij vond namelijk dat hij geblokkeerd werd. Zak Brown noemde het eerder al een non-issue en ook Norris slaat nu fel terug.

Norris kan beschuldiging Verstappen niet bevatten

"Ze klagen altijd. Ze klagen over alles. Dat is typisch Red Bull. Ik weet het verder ook niet. Ik lag zo'n drie seconden voor. Ik kan het niet bevatten", begon Norris tegenover de aanwezige media in Singapore. Hij ziet niks in de beschuldigingen van Verstappen en ging vervolgens in op hoe hijzelf had gepresteerd.

"Ik kreeg het rondje gewoon niet voor elkaar", aldus de Brit. "Ik heb het dan over de kleinste foutjes. Het is duidelijk dat we als team de auto niet in het juiste venster konden krijgen. We zijn gewoon niet snel genoeg - zeker een tijd van 1:29.1 is momenteel echt buiten ons bereik, zoals wij dat voor anderen waren vorig jaar en soms ook dit jaar. De rollen zijn omgedraaid en iedereen lijkt dit weekend enorm te worstelen met de voorbanden. We weten dat dat soms een zwakte van onze auto is, en onderstuur is ook mijn grootste nachtmerrie."

