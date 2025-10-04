Piastri moet ongemakkelijk lachen na beschuldiging Verstappen richting Norris in Singapore
Piastri moet ongemakkelijk lachen na beschuldiging Verstappen richting Norris in Singapore
Oscar Piastri moest genoegen nemen met de derde plaats in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore. Zoals altijd werd de top drie meteen geïnterviewd, al werd dat een beetje ongemakkelijk door een beschuldiging vanuit Max Verstappen. Piastri kon er stiekem wel om lachen.
Het is geen McLaren of Red Bull op de pole position op het Marina Bay-stratencircuit, maar een Mercedes. George Russell was namelijk sneller dan wie dan ook - een verrassend resultaat, aangezien de Zilverpijlen normaal gesproken niet zo rap zijn in warme omstandigheden. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats vlak voor Piastri. Kimi Antonelli in de andere Mercedes wist Lando Norris te verslaan voor de vierde stek.
Piastri redelijk tevreden en moet lachen om Verstappen
Verstappen haakte zijn tweede run af en vond dus geen verbetering in de slotfase van Q3 in Singapore. De Limburger vond dat hij werd opgehouden in de laatste sector. "Dit is wat er gebeurt wanneer er een auto twee seconden voor je gewoon rustig aan het cruisen is." Gevraagd door David Coulthard om wie het ging, antwoordde hij: "Niet Oscar." Duidelijk geërgerd door de andere McLaren, beschuldigde Verstappen op die manier dus Norris.
Piastri stond er ongemakkelijk bij te lachen en probeerde zich een beetje af te schermen, zoals hier is zien. "Natuurlijk had ik een beter resultaat gewild", zei de kampioenschapsleider vervolgens over zijn eigen resultaat. "Ik denk echter niet dat we een extra vier tienden hadden kunnen vinden voor de pole. Uiteindelijk ben ik wel tevreden, het is tot dusver een prima weekend geweest met hoe we het hebben opgebouwd. Een sessie zonder fouten, meer had ik niet van mezelf kunnen vragen."
