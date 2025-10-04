Williams is uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt. Alexander Albon en Carlos Sainz moeten de F1 Grand Prix van Singapore dus vanaf de achterste startrij aanvangen. Teambaas James Vowles reageert tegenover onder andere GPFans op de diskwalificatie.

Na de kwalificatie op het Marina Bay-stratencircuit bleek al gauw dat de Williams niet door de technische inspectie kwam. Uit een rapport van Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, bleek dat de DRS illegaal was. Het was in overtreding van artikel 3.10.10.g, waarin staat dat "wanneer de DRS is geactiveerd, dan moet er een gat van 9,4 tot 85 millimeter zitten tussen de twee secties van de achtervleugelprofielen". Williams had de limiet van 85 millimeter overschreden.

Statement van Williams

Zoals verwacht werden Albon en Sainz gediskwalificeerd. Het is in principe de standaardstraf, wanneer een Formule 1-auto illegaal is.

"Bij de scrutineering van de FIA na de kwalificatie kwamen de achtervleugels van beide auto's niet door de keuring vanwege de controle rondom de 'slot gaps' van de DRS", zo begon Vowles met zijn kant van het verhaal tegenover onder andere GPFans. "Het is ongelooflijk teleurstellend voor het team en we zijn met spoed aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Op geen enkel moment probeerden wij een prestatievoordeel te zoeken en de achtervleugels kwamen eerder op de dag door onze eigen controles. Er is echter maar één meting die telt, en we accepteren het besluit van de FIA. We hebben een auto waarmee we hier dit weekend punten kunnen pakken en we zullen er alles aan doen om morgen vanaf achteraan de grid te vechten. Tevens gaan we meteen onze processen onderzoeken om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt."

