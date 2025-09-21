De GPFans Recap is de manier voor Nederlandse F1-fans om dagelijks up-to-date te blijven over alles wat er op de dag van vandaag is gebeurd. Nieuwtjes vanuit het weekend van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, nieuws omtrent Max Verstappen, geruchten en nog veel meer kun je terugvinden in dit artikel.

Zondag bleek Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan niet te verslaan te zijn, bleek een regel van de FIA de voornaamste reden te zijn dat Oscar Piastri zijn vijf seconden straf niet meegenomen gaat worden naar Singapore, zag Lando Norris iets opvallends bij de Red Bull achter Yuki Tsunoda, had McLaren-teambaas Andrea Stella een waarschuwing in huis en reageerden de fans op wat er allemaal gebeurde tijdens de race in Bakoe. Dit is de GPFans Recap van 21 september.

Verstappen boekt indrukwekkende zege in Azerbeidzjan

Max Verstappen kwam zondag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan eigenlijk op geen enkel moment in de problemen. De Nederlander was meer dan tien seconden sneller dan de rest van het veld. George Russell en Carlos Sainz gingen met hem mee het podium op, terwijl Lando Norris zevende werd en Oscar Piastri zelfs uit zou vallen na een dramatische openingsfase. Lees hier de samenvatting!

Tegenvaller voor Verstappen: Piastri ontloopt straf na valse start

Oscar Piastri heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar ondanks dat de McLaren-coureur deze niet heeft ingelost, zal hij de straf niet meenemen naar Singapore. Meer lezen over waarom Piastri zijn vijf seconden niet mee zullen gaan naar de race in Singapore van over twee weken? Klik hier!

Norris niet verrast door snelheid Verstappen en Red Bull: 'Zijn het hele seizoen toch al snel?'

Lando Norris kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe de kans om flink in te lopen op titelconcurrent Oscar Piastri, die uitviel. De Brit werd echter slechts zevende en is verrast over het feit dat mensen verrast zijn over de resultaten van Max Verstappen en Red Bull Racing. Meer lezen over wat Norris zag toen hij achter Yuki Tsunoda reed en waarom hij verrast is dat mensen zich verbazen over de prestaties van Verstappen en Red Bull? Klik hier!

Stella deelt harde waarschuwing over Verstappen na nieuwe klap in Azerbeidzjan

Bij McLaren beginnen ze langzaam een beetje zenuwachtig te worden met betrekking tot Max Verstappen en Red Bull Racing. Andrea Stella herhaalde na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan dan ook dat men Verstappen absoluut niet af moet schrijven voor het rijderskampioenschap. Meer lezen over wat Stella te zeggen heeft over de titelkansen van Verstappen in 2025 tegen de coureurs van McLaren? Klik hier!

Verstappen wil in gesprek met Pirelli: "Laat die banden lekker thuis"

Max Verstappen wil graag in gesprek met bandenleverancier Pirelli en is van mening dat de Italiaanse leverancier de zachtste C6-compound het beste "gewoon lekker thuis kan laten." Lezen over waarom Verstappen niet te spreken is over de meest zachte band die in F1 gebruikt wordt dit seizoen en waarom ze niet werken? Klik hier!

Social media ontploft na opnieuw monsterzege Verstappen: "F*ck that!"

Max Verstappen heeft met overmacht de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Met een zevende plaats voor Lando Norris en een DNF voor Oscar Piastri, heeft de Nederlander in één klap een aanzienlijk deel van zijn achterstand weggepoetst. En dat maakt de tongen los op social media. Meer lezen over wat de fans te melden hadden na de race in Azerbeidzjan en de zege van Verstappen? Klik hier!

