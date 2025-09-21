Tegenvaller voor Verstappen: Piastri ontloopt straf na valse start
Oscar Piastri heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar ondanks dat de McLaren-coureur deze niet heeft ingelost, zal hij de straf niet meenemen naar Singapore.
Het raceweekend in Azerbeidzjan is er voor Oscar Piastri één om heel snel weer te vergeten. De leider in het wereldkampioenschap crashte in Q3 van de kwalificatie waardoor hij als negende aan de Grand Prix begon, ging vervolgens te vroeg op zijn gas voor de vijf rode lichten en crashte vervolgens in de eerste ronde. De valse start leverde Piastri een tijdstraf van vijf seconden op, maar ondanks dat hij deze door zijn DNF niet in heeft kunnen lossen, neemt Piastri deze straf niet mee naar Singapore.
Tijdstraf Piastri in Singapore
Straffen die meegenomen worden naar een volgend raceweekend worden vaak omgezet in gridstraffen. Dat is in deze situatie echter niet het geval. Het gaat hierbij namelijk om straffen die zwaarder zijn dan een tijdstraf van vijf seconden, zo valt te lezen in de reglementen van de FIA. Piastri heeft met zijn DNF dus een gelukje bij een ongeluk had. Dat is een tegenvaller voor Max Verstappen en Lando Norris, die beiden jacht maken op de Australiër in het wereldkampioenschap.
