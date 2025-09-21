Social media ontploft na opnieuw monsterzege Verstappen: "F*ck that!"
Max Verstappen heeft met overmacht de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Met een zevende plaats voor Lando Norris en een DNF voor Oscar Piastri, heeft de Nederlander in één klap een aanzienlijk deel van zijn achterstand weggepoetst. En dat maakt de tongen los op social media.
Max Verstappen ving de Grand Prix van Azerbeidzjan aan vanaf pole position, nadat hij op zaterdag op zeer indrukwekkende wijze beslag legde op pole position. De viervoudig wereldkampioen kwam goed van zijn plek en hoefde na de eerste paar bochten nooit meer achterom te kijken. Met een zevende plaats voor Lando Norris en een uitvalbeurt voor Oscar Piastri, heeft Verstappen een groot deel van zijn - nog altijd aanzienlijke - achterstand op de McLarens weggepoetst. En dat maakt de tongen los op social media.
