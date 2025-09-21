Stella deelt harde waarschuwing over Verstappen na nieuwe klap in Azerbeidzjan

Bij McLaren beginnen ze langzaam een beetje zenuwachtig te worden met betrekking tot Max Verstappen en Red Bull Racing. Andrea Stella herhaalde na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan dan ook dat men Verstappen absoluut niet af moet schrijven voor het rijderskampioenschap.

Sinds de zomerstop gaat het een stuk beter met Red Bull Racing. Het lek van de RB21 lijkt grotendeels boven tafel en Verstappen begint plots weer races te winnen en pole positions te pakken. In Zandvoort, de eerste race na de break, stond hij al op het podium en sindsdien is er geen houden meer aan. In Monza pakte Verstappen pole en de overwinning - en datzelfde deed hij ook dit weekend in Azerbeidzjan. Tel daar het dramaweekend van McLaren bij op en je kunt je voorstellen dat Stella er nog niet helemaal gerust op is dat één van zijn coureurs de rijderstitel gaan pakken. In deze vorm rekent hij Verstappen ook absoluut tot de kanshebbers.

Artikel gaat verder onder video

Stella waarschuwt McLaren voor opstomende Verstappen

Stella, die Oscar Piastri in de muur en Lando Norris op plek zeven zag eindigen, waarschuwde na afloop van de Grand Prix opnieuw voor Verstappen. Hij zei het al eerder, maar herhaalde maar weer eens dat men de Nederlander niet moet afschrijven voor de wereldtitel. "Ik blijf het zeggen, Red Bull vormt een serieuze bedreiging met het oog op het rijderskampioenschap", zo vertelde de McLaren-teambaas bij de microfoon van Viaplay. "Ze scoorden pole positions en overwinningen in de laatste twee evenementen. Ik zei het gisteren al en ik kan het vandaag alleen nog maar meer bevestigen: het wordt een gevecht tussen drie personen voor het rijderskampioenschap."

Gat richting Piastri wel groot voor Verstappen

Niemand zal ontkennen dat Verstappen en Red Bull momenteel in bloedvorm verkeren, maar de Grand Prix van Singapore die na volgende week op het programma staat, is weer een compleet ander circuit. Daarnaast is het gat van Verstappen richting Piastri nog enorm: 69 punten. Maar als McLaren blijft kwakkelen en Verstappen blijft scoren, is er niets onmogelijk richting het einde van het jaar.

Gerelateerd