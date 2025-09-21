Norris niet verrast door snelheid Verstappen en Red Bull: 'Zijn het hele seizoen toch al snel?'
Norris niet verrast door snelheid Verstappen en Red Bull: 'Zijn het hele seizoen toch al snel?'
Lando Norris kreeg tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe de kans om flink in te lopen op titelconcurrent Oscar Piastri, die uitviel. De Brit werd echter slechts zevende en is verrast over het feit dat mensen verrast zijn over de resultaten van Max Verstappen en Red Bull Racing.
In gesprek met Motorsport.com stelt Norris dat de McLaren in Bakoe gewoon niet fantastisch was. "We waren niet slecht, maar ik kon Yuki Tsunoda nauwelijks bijhouden en op sommige delen van het circuit was de Red Bull gewoon ongelofelijk snel. Ik had op sommige stukken totaal geen kans om aan te haken. Dus we hadden het dit weekend duidelijk wat moeilijker, deze race ook. De auto was moeilijk te besturen, het voelde af en toe alsof je op het randje reed. Je was óf te langzaam, óf je voelde alsof je het onder controle had en dan blokkeerde je ineens en ging er iets mis. De auto gaf ons dit weekend weinig vertrouwen en ik denk dat dat wel bleek uit de prestaties van ons beiden."
Norris niet verrast door snelheid Verstappen en Red Bull
Norrs stelt dat de auto van Red Bull eigenlijk het hele seizoen al snel is. "Ze zijn niet vaak langzaam, toch? Mensen moeten stoppen met verrast zijn als ze snel zijn. Max won al races aan het begin van het seizoen - hij had de eerste race kunnen winnen, hij zat er in de tweede race ook dicht bij, dacht ik, in de sprintrace. Ze zijn het hele seizoen al snel. De Red Bull is gewoon goed. Ze hebben in Monza upgrades gebracht en dat lijkt hen nog beter te hebben gemaakt. Dus het is geen verrassing. We weten dat het een ongelooflijk sterk team is, met een van de beste coureurs ooit in de Formule 1. We verwachten niet anders."
Norris zag RB21 Red Bull 'op totaal ander niveau zitten' dan McLaren
Norris vervolgt: "Maar we weten ook dat we het hier moeilijk hadden. Op Monza waren we duidelijk niet snel genoeg. We hebben vooruitgang geboekt, maar op gebieden waar Red Bull in het verleden zo dominant was, zijn zij dat nog steeds - en wij niet." Norris schrok wel, toen hij achter Yuki Tsunoda zat, van de auto van Red Bull. "Toen ik vandaag achter de Red Bull reed, waren er duidelijk stukken waar zij op een ander niveau zaten. We moeten begrijpen waarom."
