Max Verstappen heeft wederom een huzarenstukje weten af te leveren, ditmaal tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull Racing-coureur begon vanaf pole, maakte geen enkele fout en reed fluitend naar de overwinning. De tweede plek was er voor George Russell, gevolgd door Carlos Sainz. Voor het team van McLaren werd het uiteindelijk een dramatische dag.

Azerbeidzjan staat altijd garant voor spektakel - en dat werd bij de start bevestigd. Verstappen kwam goed weg vanaf pole en wist aan de leiding te blijven, maar Piastri kwam niet weg, viel terug tot de twintigste plaats en ramde kort daarna zijn bolide in de muur. Het leverde direct de eerste safety car van de race op. Norris rook hierdoor zijn kans om in te lopen, maar de Brit moest dan wel wat plekken gaan goedmaken, aangezien hij als zevende aan de wedstrijd begon en bij de start voorbij werd gestoken door Hadjar. Vervolgens verloor Norris bij de herstart nog een plaats aan Leclerc. Verstappen voerde de herstart vanuit zijn perspectief perfect uit en wist Sainz betrekkelijk eenvoudig achter zich te houden.

DRS-treintjes vormen zich op Baku City Circuit

Vervolgens begon de race een beetje te settelen en vormden er zich verschillende kleine DRS-treintjes. Zo zat Russell op de vijfde plek vast achter teamgenoot Antonelli, terwijl hij maar wat graag Lawson voor de derde positie zou willen aanvallen. Uiteindelijk besloot Mercedes Antonelli er tussenuit te halen en hem binnen te roepen voor een pitstop. Op datzelfde moment tikte Albon de bolide van Colapinto in de rondte, die daar een tien seconden tijdstraf voor kreeg. Colapinto kon zijn weg wel vervolgen. De pitstops namen vervolgens toe en ook voorin doken er een aantal coureurs, waaronder Sainz en Lawson, naar binnen. Verstappen niet, die bleef nog een stuk langer buiten.

Russell neemt tweede plek over van Sainz

Verstappen dook uiteindelijk in ronde 40 naar binnen. Op dat moment had hij ruim 30 seconden voorsprong op nummer twee Russell, die op zijn beurt via een goede pitstop aan Sainz voorbij wist te gaan. De Spanjaard reed zodoende verder op de derde positie. Norris was op dat moment vanaf plek zeven aan het jagen op Tsunoda en Lawson. De McLaren-coureur wilde maar wat graag nog wat plekjes winnen om verder in te lopen op titelrivaal Piastri, die aan het begin van de race al was uitgevallen en daardoor sowieso nul punten scoorde vandaag.

Verstappen wint in Azerbeidzjan, drama voor McLaren

Uiteindelijk slaagde Norris er niet in zich los te wurmen uit de DRS-trein waarin hij zich bevond. Hij finishte zodoende ietwat teleurstellend als zevende, al liep hij hiermee wel in op Piastri met betrekking tot het kampioenschap. Verstappen kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep op het Baku City Circuit. Hij finishte ruim vijftien seconden voor Russell, die tweede werd. De laatste plek op het podium was er voor Sainz. Daarachter maakten Antonelli, Lawson, Tsunoda, Norris, Hamilton, Leclerc en Hadjar de top tien compleet. Het werd zodoende een pijnlijke middag voor McLaren, dat met Piastri een coureur zag uitvallen en via Norris slechts minimaal punten wist te sprokkelen.

