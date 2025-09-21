Verstappen wil in gesprek met Pirelli: "Laat die banden lekker thuis"
Verstappen wil in gesprek met Pirelli: "Laat die banden lekker thuis"
Max Verstappen wil graag in gesprek met bandenleverancier Pirelli en is van mening dat de Italiaanse leverancier de zachtste C6-compound het beste "gewoon lekker thuis kan laten."
Dat coureurs niet tevreden zijn over de banden van Pirelli, is niets nieuws in de Formule 1. Maar dit seizoen lijken de ergernissen nog verder op te lopen. In Azerbeidzjan heeft Pirelli gekozen om de zachtste variant van iedere compound mee te nemen, maar de rode C6-band valt bij veel rijders slechts in de smaak. De rode sloffen zijn dusdanig zacht dat ze ontzettend veel grip leveren, maar nog voor het einde van één kwalificatieronde al over de kling gejaagd worden.
Pirelli-banden
We zien dit seizoen daarom steeds vaker dat coureurs op de medium compound rijden in de kwalificatie. Zo ook Verstappen afgelopen zaterdag. De Nederlander zette uiteindelijk zijn pole-tijd neer op de rode C6-band, maar verreed een groot deel van de kwalificatie op de gele sloffen. De viervoudig wereldkampioen is dan ook niet te spreken over het aangeleverde rubber.
Verstappen wil in gesprek
"Het is een mindere compound", klinkt het tegenover de aanwezige media. "Ik denk dat ik er wel een keer met Pirelli over ga praten, dat ze die band lekker thuislaten. Het maakt het voor een heel weekend gewoon erg lastig, want tot de kwalificatie heb je totaal geen idee van hoe de mediums werken. Het heeft ook gewoon niet veel zin. Als de band hier al niet werkt, en eerder in Monaco, Imola en Canada ook niet, kan je hem beter thuislaten."
