Verstappen in de buurt van snelste tijden, Jos Verstappen haalt uit naar papa Pérez | GPFans Recap

De vrijdag in Monza zit erop en de eerste twee vrije trainingen zijn goed gevallen bij Red Bull Racing. Jos Verstappen is daarnaast klaar met de beschuldigingen van de vader van Sergio Pérez en Richard Verschoor heeft zichzelf geen goede dienst bewezen in Italië. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 5 september!

Ferrari en Norris komen goed voor de dag, Verstappen ook dicht op tijden in trainingen

Lewis Hamilton was tijdens de eerste vrije training in Monza de snelste, maar dat was Lando Norris tijdens de tweede oefensessie. Max Verstappen kende vorig jaar grote moeite in Italië, maar de vrijdag ging hem goed af. Lezen hoe de eerste vrije training verliep? Klik hier! De tweede vrije training gemist? Lees hier terug hoe die sessie is verlopen!

Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza

De F1 Grand Prix van Italië is voor veel teams de laatste kans om makkelijk in Europa upgrades te brengen voor het seizoen 2025. Uit documenten van de FIA blijkt dat vooral de topteams dit hebben gedaan, zoals Red Bull Racing van Max Verstappen. Alles lezen over de updates van dit weekend? Klik hier!

FIA doet uitspraak over incident Piastri tijdens VT2 in Monza

Oscar Piastri moet bij de stewards verschijnen na de tweede vrije training. De Australiër zou volgens de wedstrijdleiding te vroeg richting het stoplicht van de pitstraat zijn gereden, terwijl de rode vlag nog niet was opgeheven. Lezen waarom de FIA Piastri heeft gespaard? Klik hier!

FIA pakt Verschoor aan na veroorzaken rode vlag tijdens kwalificatie

Richard Verschoor heeft zijn P2 tijdens de kwalificatie verloren. De Nederlander schoof in de slotfase van de sessie van de baan, kwam in de muur terecht en zorgde daarmee voor een rode vlag. De FIA heeft uitspraak gedaan en het rondje afgepakt. Lezen wat er allemaal is gebeurd en hoe Verschoor ervoor staat? Klik hier!

Jos Verstappen haalt snoeihard uit na bewering vader Sergio Pérez: "Wat een sukkel is dat"

Jos Verstappen heeft op socialmediaplatform X hard uitgehaald naar de vader van voormalig Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, die niet voor het eerst uit heeft gesproken dat zijn zoon niet eerlijk is behandeld bij de Oostenrijkse grootmacht. Lezen wat Jos Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

