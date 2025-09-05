Jos Verstappen haalt snoeihard uit na bewering vader Sergio Pérez: "Wat een sukkel is dat"
Jos Verstappen heeft op socialmediaplatform X hard uitgehaald naar de vader van voormalig Red Bull Raicng-coureur Sergio Pérez, die niet voor het eerst uit heeft gesproken dat zijn zoon niet eerlijk is behandeld bij de Oostenrijkse grootmacht.
Sergio Pérez kwam tussen 2021 en 2024 uit voor Red Bull Racing als teammaat van Max Verstappen. De Mexicaan boekte in eerste instantie knappe resultaten voor de formatie en leverde een belangrijke bijdrage aan de constructeurskampioenschappen in 2021 en 2022. Vanaf 2023 begon de performance van de routinier echter terug te lopen, waarna zijn contract eind 2024 vroegtijdig werd ontbonden. Pérez verdween uit de sport en even leek zijn loopbaan op het hoogste niveau voorbij, maar inmiddels is bekend dat de 35-jarige coureur in 2026 terugkeert als coureur voor het gloednieuwe team van Cadillac.
Pérez niet hetzelfde materiaal als Verstappen
De vader van Pérez, Antonio Pérez Garibay, heeft zich sindsdien meer dan eens uitgelaten over Red Bull Racing en dat zijn zoon geen eerlijke kans heeft gekregen. Zo ook nu bij SoyMotor: "Sergio reed vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar ewrd Red Bull kampioen? Vier jaar. Sergio Pérez heeft Verstappen kampioen gemaakt", leest het onder andere. "Als Sergio dezelfde auto had gehad als Verstappen, was hij nu wereldkampioen."
Jos Verstappen reageert via X
Het is niet de eerste keer dat Pérez senior in de media beweerd dat Pérez niet hetzelfde materiaal zou hebben gekregen als Verstappen. Jos Verstappen, de zoon van de Red Bull Racing-coureur, wil er niets van weten: "Wat een sukkel is dat", reageert hij op X. "Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen. Maar hij moet gewoon gas geven", leest het.
