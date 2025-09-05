Op Monza heeft Lando Norris de tweede vrije training naar zich toe weten te trekken. Met een 1:19.878 was de McLaren-coureur de snelste van deze sessie, gevolgd door Charles Leclerc en Carlos Sainz. Max Verstappen klokte de zesde tijd, maar zat binnen twee tienden van de snelste tijd.

Evenals in de eerste training, ging ook de tweede vrije training onder zonnige en aangename omstandigheden van start in Italië. De coureurs waren al snel op het asfalt te vinden, maar na een kleine tien minuten moesten ze hun pitbox alweer opzoeken. Dit had alles te maken met de rode vlag voor Antonelli. De Mercedes-coureur kwam in het grind terecht en kreeg zijn bolide met niet meer aan het rollen. Toen de coureurs even later weer de baan op gingen, was het Verstappen die de snelste tijd liet noteren. De Red Bull-coureur zette op de mediums een 1:20.710 op de klokken, zo'n tweeëneenhalf tiende sneller dan Leclerc op de harde band.

Williams doet mee op Monza, McLaren ontwaakt

Net als eerder vandaag, gingen de auto's van Williams wel lekker op het circuit van Monza. Sainz ging naar de snelste tijd, terwijl Albon knap aansloot op de derde stek. De beide McLaren's zaten er op dat moment nog niet helemaal bij. Vervolgens begonnen de coureurs gestaag richting de rode zachte band te wisselen en liet McLaren wel van zich horen. Norris pakte de snelste tijd met een 1:19.878. Leclerc sloot kort daarachter aan, gevolgd door Sainz, Piastri en Hamilton. Verstappen vonden we terug op de zesde plek. De Nederlander klaagde over een "nerveuze" auto, zo hoorden we over de boordradio. De gehele top zes zat op dat moment echter wel binnen twee tienden van elkaar.

Norris de snelste in Italië, Verstappen blijft binnen twee tienden

In de laatste fase van de oefensessie gingen de coureurs aan de slag met hun long runs. En daar ging het nog bijna mis bij Leclerc, die door het grind én het gras ging, maar zonder al te veel schade het asfalt weer wist te vinden. Toen de sessie werd afgevlagd, prijkte Norris aan de bovenkant van de tijdenlijst met zijn ronde van 1:19.878. Achter hem volgden Leclerc, Sainz, Piastri, Hamilton en Verstappen; die allemaal binnen twee tienden zaten van de McLaren. De top tien werd compleet gemaakt door Albon, Hülkenberg, Tsunoda en Russell.

