Penalty for Verstappen in Miami

Red Bull, Ferrari en Mercedes pakken uit met upgrades in Monza

Lars Leeftink
De F1 Grand Prix van Italië is voor veel teams de laatste kans om makkelijk in Europa upgrades te brengen voor het seizoen 2025. Uit documenten van de FIA blijkt dat vooral de topteams dit hebben gedaan, zoals Red Bull Racing van Max Verstappen.

Het is nagenoeg de laatste Europese race van het seizoen en meestal ook het laatste circuit waar de teams met upgrades komen. Vaak zijn dit circuitspecifieke aanpassingen, vanwege de specifieke eisen van het circuit. Dit zien we ook dit weekend veel. Bij McLaren hebben ze alleen wat aan de voorwielophanging gedaan, terwijl de concurrentie qua upgrades wel flink heeft uitgepakt. Bij Ferrari is bijvoorbeeld de achtervleugel en beam wing (zit onder de achtervleugel) voorzien van een upgrade. De grootste upgrade bij de topteams komt echter van Red Bull, dat met een flink veranderde vloer komt en ook wat aan de voorvleugel heeft gedaan. Tot slot Mercedes, dat de voorvleugel en achtervleugel heeft aangepakt en ook nog wat aan de vloer heeft gedaan. De topteams zijn dus flink bezig geweest, op McLaren na.

Rest van de grid in Monza

Als we kijken naar de rest van het veld, zien we Aston Martin zonder upgrades naar Monza gaan. Hetzelfde geldt voor Alpine, Haas en Sauber. Racing Bulls heeft upgrades meegenomen voor de achtervleugel, vloer en engine cover, terwijl Williams alleen de achtervleugel heeft aangepakt. In het middenveld hebben teams zich dus een stuk minder uitgeleefd ten opzichte van de topteams.

