FIA doet uitspraak over incident Piastri tijdens VT2 in Monza
FIA doet uitspraak over incident Piastri tijdens VT2 in Monza
Oscar Piastri krijgt een tik op de vingers voor het te vroeg naar het stoplicht rijden, toen nog niet duidelijk was wanneer de sessie zou worden hervat. Hierdoor zijn er geen verdere gevolgen voor de kampioenschapsleider tijdens de rest van het raceweekend.
Tijdens de tweede training schoof Kimi Antonelli van de baan in Lesmo 2. De jongeling kon niet op eigen kracht terugkeren en de wagen moest door de marshalls worden weggehaald, wat zorgde voor een rode vlag-situatie. Na ongeveer tien minuten werd de sessie hervat, maar nog voordat dat signaal werd gegeven, reed Piastri richting het stoplicht in de pitstraat. Dit is verboden, aangezien coureurs dat alleen mogen doen wanneer de FIA een tijdstip heeft gegeven voor de herstart van de sessie.
Uitleg FIA: geen sportief voordeel
"Auto 81 werd om 17:13.50 uit de garage gelaten, terwijl de herstart van de sessie door Race Control op timingpagina 3 pas werd bevestigd om 17:14.09. Dit was duidelijk een overtreding van item 22.2 van de Event Notes van de Race Director," leggen de stewards uit. McLaren heeft echter toegegeven dat het fout zat met het moment waarop Piastri naar buiten werd gestuurd. "De stewards erkennen dat, in tegenstelling tot eerdere incidenten van vergelijkbare aard tijdens kwalificatie, er geen significant sportief voordeel kon worden behaald, aangezien dit plaatsvond tijdens de vrije training. Daarom beschouwen zij een berisping van de deelnemer als passend," aldus de stewards, die kiezen voor een waarschuwing.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen komt Ferrari-motorhome uitgelopen, Vasseur reageert
- 8 minuten geleden
Marko ziet Verstappen zondag knokken om zege: 'Als McLaren morgen niet ineens iets vindt'
- 42 minuten geleden
FIA spaart Bortoleto voor inhalen onder gele vlag
- 1 uur geleden
Voorzichtig optimisme bij Verstappen na eerste dag Monza: "Best degelijk geweest vandaag"
- 1 uur geleden
FIA doet uitspraak over incident Piastri tijdens VT2 in Monza
- 2 uur geleden
- 6
VIDEO | Jos Verstappen haalt snoeihard uit: "Wat een sukkel is dat" | GPFans News
- 2 uur geleden
- 5
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus