Ferrari heeft voor eigen publiek op Monza goede zaken gedaan tijdens de eerste vrije training. Lewis Hamilton liet de snelste tijd noteren (1:20.117) en zag teamgenoot Charles Leclerc aansluiten op de tweede positie. Carlos Sainz werd verrassend derde, gevolgd door Max Verstappen op de vierde positie.

Bij aangename omstandigheden werd het raceweekend in Italië afgetrapt met de eerste vrije training. Met Alex Dunne (McLaren) en Paul Aron (Alpine) waren er ook een paar rookies op de baan vandaag. Het merendeel van de teams stuurden hun coureurs naar buiten op de medium band; een enkeling ging op hards naar buiten. Na het eerste kwartier was het Albon die bovenaan de tijdenlijst te vinden was. Op de harde band was hij op dat moment sneller dan mensen als Verstappen, Leclerc en Norris op de medium banden. Lang duurde dat echter niet, want Verstappen nam al snel de toppositie over. De Red Bull-coureur liet een 1:20.751 noteren.

Ferrari laat spierballen zien na rode vlag op Monza

Na ongeveer een half uur werd de sessie stilgelegd via een rode vlag. Dit had te maken met de grote hoeveelheid grind die door een uitstapje van Hadjar op de baan terecht was gekomen. De marshals moesten het grind met een ouderwetse bezem wegvegen. Toen de sessie eenmaal hervat werd, zagen we steeds meer rijders de wissel maken naar de rode band. Het resulteerde in een snelle tijd van Leclerc, die met een 1:20.286 naar de bovenkant van de tijdenlijst ging. Hamilton noteerde de derde tijd en de twee Ferrari's werden gesplit door Verstappen, die vier tienden achterbleef op Leclerc. Norris sloot aan op de vijfde stek.

Hamilton laat Tifosi juichen met snelste tijd

In de absolute slotfase begon Hamilton nog een keer aan te zetten - en dat deed hij met succes. De zevenvoudig wereldkampioen liet de Tifosi op de tribunes juichen door een nieuwe snelste tijd te noteren, een 1:20.117. Hierdoor sloot Ferrari de eerste vrije training op Monza af met twee auto's bovenaan de tijdenlijst. Sainz werd derde, gevolgd door Verstappen op de vierde plaats. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Antonelli, Norris, Albon, Russell, alonso en Hadjar. Russell viel helemaal aan het einde stil met een probleem en daardoor werd de sessie beëindigd onder een virtual safety car.

