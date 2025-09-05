FIA pakt Verschoor aan na veroorzaken rode vlag tijdens kwalificatie
Richard Verschoor heeft zijn P2 tijdens de kwalificatie verloren. De Nederlander schoof in de slotfase van de sessie van de baan, kwam in de muur terecht en zorgde daarmee voor een rode vlag. De FIA heeft uitspraak gedaan en het rondje afgepakt.
Verschoor zat de hele sessie goed bij in Monza. Klassementsleider Leonardo Fornaroli zag zijn wagen stilvallen, waardoor er kansen ontstonden voor de Nederlander. Die was in de slotfase bezig met een snel rondje, maar kon het niet afmaken. In Lesmo 2 verloor hij de achterkant van de wagen, kwam zijwaarts tegen de muur en gaf aan dat hij niets mankeerde.
Rondje wordt geschrapt
Toch heeft de klapper grote gevolgen. Verschoor stond op dat moment op de tweede plek, maar die tijd verliest hij nu, zo maken de stewards bekend: "Na uitgebreide overweging hebben de stewards vastgesteld dat de coureur van Auto 6 de controle over de wagen verloor in Bocht 6 en crashte, waardoor een rode vlag moest worden getoond en de sessie gestopt werd. Verschillende auto’s die een snelle ronde probeerden te rijden, moesten hun poging staken." De enige optie die dan nog resteert, is om de rondetijd af te pakken. Daardoor heeft Verschoor uiteindelijk P14 achter zijn naam staan.
