McLaren krijgt straf op Zandvoort, Verstappen bevestigt lunch en overnachting met Wolff | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag van de Dutch Grand Prix zit erop en dat betekent dat we al twee vrije trainingen achter de rug hebben. Lando Norris was het snelst voor Fernando Alonso en McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De andere Aston Martin van Lance Stroll zat er in de ochtend ook goed bij, maar hij crashte hard in de tweede sessie. Max Verstappen kwam niet verder dan de vijfde stek. De Nederlander gaf vandaag tegen toe dat hij geluncht had en op dezelfde plek heeft overnacht als Toto Wolff. Ondertussen heeft Mercedes-coureur George Russell zelf besloten een contractverlenging in de ijskast te zetten. Verder is McLaren een straf opgelegd, lijkt een van de Nederlandse dames niet in de F1 Academy te kunnen racen dit weekend, geeft Alpine duidelijkheid over de geruchten rondom Christian Horner en is Charles Leclerc lovend over de Nederlandse fans.

Artikel gaat verder onder video

Russell zet Mercedes in de wachtkamer na mislopen Verstappen: "Dat is de waarheid"

Waar George Russell nog niet zo lang geleden niet zeker was van zijn zitje bij het Formule 1-team van Mercedes, is het nu de Brit zelf die geen haast heeft met het tekenen van een nieuwe deal. In gesprek met onder andere GPFans laat hij weten dat hij eerst voor zichzelf uit wil zoeken wat hij wil: "Een contract voor de lange termijn en een contract voor de korte termijn hebben allebei voordelen en nadelen", klinkt het. "Dit seizoen heeft voor mij meer dan ooit bewezen dat het uiteindelijk puur om performance draait. Het getal dat in het contract staat, is maar een getal. Ik ben aan het nadenken over wat ík wil." Lees hier het hele artikel over hoe het zit met de mogelijke contractverlenging voor George Russell.

Related image

Alpine geeft duidelijkheid over Christian Horner als mogelijke nieuwe teambaas F1-team

Alpine-topman Flavio Briatore heeft vanuit de perszaal in Zandvoort gereageerd op de geruchten dat Christian Horner in beeld zou zijn als nieuwe teambaas van de Franse fabrieksformatie. Hij werd enkele weken geleden, na ruim twintig jaar aan het roer te hebben gestaan, op straat gezet door Red Bull Racing. Dit ten gevolge van de neerwaartse spiraal waar de Oostenrijkse grootmacht al enige tijd in lijkt te zitten. Het is echter de vraag of Horner lang afwezig zal blijven in de Formule 1-paddock. De rol die Horner speelde bij de behaalde successen van Red Bull Racing staat niet ter discussie, en vrijwel direct na zijn vertrek staken de eerste geruchten de kop op. Lees hier het hele artikel over de toekomst van voormalig Red Bull-topman Christian Horner.

Related image

Verstappen bevestigt in Zandvoort: 'Geluncht met Wolff en geslapen op zelfde plek'

Social media werd gek toen er tijdens de zomerpauze foto's opdoken van Toto Wolff en Max Verstappen op dezelfde boot in Sardinië. Toen Verstappen op Zandvoort arriveerde gaf hij tekst en uitleg over dit moment. Volgens de Nederlander klopt het dat hij inderdaad tijd met Wolff heeft doorgebracht. "Het is geen geheim", zo vertelde hij in gesprek met ESPN. En volgens Verstappen is het niet zo dat hij en Wolff dan alleen maar over de Formule 1 en zijn toekomst praten. "Het is niet eens zo dat je over Formule 1-zaken praat, het is gewoon het leven." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op het contact met Toto Wolff tijdens de zomerstop.

Related image

McLaren gaat op de bon na gevaarlijke situatie in pitstraat van Zandvoort

Tijdens de rode vlag voor de crash van Alexander Albon reed iedereen terug richting de pits. Eenmaal aangekomen in de pitstraat wilde Piastri insturen bij zijn McLaren-garage, maar dat deed hij iets te vroeg. Hij gooide het stuur om naar links, maar kwam weer op de fast lane terecht. Russell moest vol op de rem trappen om flinke schade te voorkomen. De stewards van dienst, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Nish Shetty en Matthew Selley, deden onderzoek naar het incident. Lees hier het hele artikel over de FIA die McLaren een straf heeft opgelegd.

Related image

Nederlandse coureur in F1 Academy medisch ongeschikt verklaard voor Dutch GP

Het lijkt erop dat er niet drie, maar twee Nederlandse dames op de grid zullen staan voor hun thuisraces van de F1 Academy. Nina Gademan is namelijk medisch ongeschikt verklaard voor het kampioenschap wat in het voorprogramma staat van de Dutch Grand Prix. Ze komt het gehele seizoen uit met steun van Alpine. Ze ligt momenteel achtste in de tussenstand, nadat ze twee podiumplekken verdiende op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada. Momenteel ziet het er echter naar uit dat Gademan dus Zandvoort aan zich voorbij moet laten gaan na een rapport van de Chief Medical Officer. Lees hier het hele artikel over Nina Gademan in de F1 Academy.

© British F4 Championship

Leclerc vol lof over Orange army: "Om heel eerlijk te zijn is er zoveel respect"

Charles Leclerc is over de jaren heen fan geworden van het Oranjelegioen. De Monegask stelt dat de Nederlandse fans voor een unieke sfeer zorgen en daarbij ook respect tonen voor alle coureurs, en niet alleen voor Max Verstappen. "Het eerste waar ik aan denk als ik aan de Dutch Grand Prix denk, is de Orange Army," opent Leclerc met een glimlach. "Het is heel tof om te zien. Zoveel passie en om heel eerlijk te zijn is er zoveel respect, ook voor de andere teams en de andere coureurs. Daar genieten we allemaal van tijdens de Dutch Grand Prix." Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc over de Nederlandse fans.

Related image

Gerelateerd