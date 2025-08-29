McLaren gaat op de bon na gevaarlijke situatie in pitstraat van Zandvoort
McLaren gaat op de bon na gevaarlijke situatie in pitstraat van Zandvoort
Voor de stewards zit de zomerstop er ook officieel op, want ze mochten na de tweede vrije training voor de F1 Dutch Grand Prix weer aan de bak. Er werd onderzoek gedaan naar een incident tussen George Russell en Oscar Piastri. De FIA is zojuist met een conclusie gekomen.
Tijdens de rode vlag voor de crash van Alexander Albon reed iedereen terug richting de pits. Eenmaal aangekomen in de pitstraat wilde Piastri insturen bij zijn McLaren-garage, maar dat deed hij iets te vroeg. Hij gooide het stuur om naar links, maar kwam weer op de fast lane terecht. Russell moest vol op de rem trappen om flinke schade te voorkomen. De stewards van dienst, Natalie Corsmit, Pedro Lamy, Nish Shetty en Matthew Selley, deden onderzoek naar een mogelijke overtreding van artikel 55.5.
Artikel 12.2.1.h
In het sportief reglement staat beschreven dat "een auto niet onnodig langzaam, onvoorspelbaar of op een manier die mogelijk als gevaarlijk kan worden gezien voor andere coureurs of andere personen, bestuurd mag worden".
Uiteindelijk hebben de stewards besloten een boete uit te delen van €5.000 - niet omdat het in overtreding was van artikel 55.5 van het sportief reglement, maar omdat het in overtreding was van artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code. Daarin staat aangegeven dat er ingegrepen kan worden na elke actie die als "onveilig" wordt beschouwd.
De FIA legde uit dat het terugkeren op de fast lane van Piastri de verantwoordelijkheid was van de McLaren-monteurs, die eerst in de weg stonden en vervolgens de Australiër het signaal gaven om terug naar links te sturen. Er werd geconcludeerd dat de situatie had kunnen resulteren in een ongeluk tussen Russell en Piastri met mogelijk letsel voor een of meer monteurs tot gevolg. De coureurs zijn niet bestraft.
