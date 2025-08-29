Waar George Russell nog niet zo lang geleden niet zeker was van zijn zitje bij het Formule 1-team van Mercedes, is het nu de Brit zelf die geen haast heeft met het tekenen van een nieuwe deal.

George Russell is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Mercedes en is na het vertrek van Lewis Hamilton eind 2024 aangewezen als de nieuwe nummer één binnen het team. De 27-jarige Brit valt al jaren onder het bewind van teambaas Toto Wolff en werd de afgelopen jaren klaargestoomd om de schoenen van de inmiddels naar Ferrari vertrokken Hamilton te kunnen vullen. Het team van Mercedes stelt echter teleur qua performance sinds 2022, maar ook Russell heeft meer dan eens een mindere periode gekend. Alhoewel hij qua resultaten zijn onervaren achttienjarige teammaat Kimi Antonelli onder de duim heeft, stond recent zijn toekomst bij het team nog op losse schroeven.

Wolff maakte jacht op Verstappen

Wolff probeerde gebruik te maken van de problemen bij Red Bull Racing en hoopte viervoudig wereldkampioen Max Verstappen naar Mercedes te halen. Een deal tussen beide partijen leek even dicht bij, maar tijdens het raceweekend in België werd duidelijk dat de Nederlander ook in 2026 'gewoon' voor de Oostenrijkse formatie uit zal komen. Al die tijd was het Russell die in de wachtkamer werd geplaatst. Het contract van de Brit verloopt aan het eind van dit seizoen, maar Wolff maakte er geen geheim van dat hij eerst zijn opties met Verstappen volledig in kaart wilde brengen. Nu een overstap van Verstappen van de baan is, lijkt de weg open te liggen voor Russell om een nieuwe deal te tekenen.

Russell heeft geen haast met nieuwe deal

Maar nu is het ineens Russell zelf die geen haast heeft met het zetten van een handtekening. In gesprek met onder andere GPFans laat hij weten dat hij eerst voor zichzelf uit wil zoeken wat hij wil: "Een contract voor de lange termijn en een contract voor de korte termijn hebben allebei voordelen en nadelen", klinkt het. "Dit seizoen heeft voor mij meer dan ooit bewezen dat het uiteindelijk puur om performance draait. Het getal dat in het contract staat, is maar een getal. Ik ben aan het nadenken over wat ík wil. De waarheid is dat ik wil winnen met Mercedes. Mijn voornaamste doel is om het wereldkampioenschap te winnen, hopelijk met dit team. Ik ben 28 volgend jaar. Ik voel me nog steeds jong, maar op een gegeven moment moet ik zeker weten dat alles klopt en dat we de juiste richting inslaan. Hopelijk is dat bij Mercedes."

Geen deadline aan zetten handtekening

Hij vervolgt: "Ik denk dat we met een aantal dingen op één lijn zitten en dichter bij een beslissing komen. Ik hoop dat we erin de komende tijd uitkomen. Realistisch gezien zal het misschien nog een aantal weken duren voordat er echt wat gebeurt, maar er is geen grote haast en ik wil er geen deadline aan vastzetten. Wanneer het zo ver is, zal het gebeuren. Of dat nu over een week, over een maand of over drie maanden is, zien we wel."

