Charles Leclerc is over de jaren heen fan geworden van het Oranjelegioen. De Monegask stelt dat de Nederlandse fans voor een unieke sfeer zorgen en daarbij ook respect tonen voor alle coureurs, en niet alleen voor Max Verstappen.

Het raceweekend in Zandvoort is begonnen met de vrijdagtrainingen. De eerste twee sessies zitten erop, waarbij Lando Norris de snelste was. Voor Verstappen verliep de dag moeizamer: in de eerste training kwam hij niet verder dan P6 en in de tweede training was een vijfde plek het maximaal haalbare.

Respect

In aanloop naar het raceweekend in Zandvoort blikt Leclerc vooruit. Hij geeft aan veel respect te hebben voor de Orange Army. "Het eerste waar ik aan denk als ik aan de Dutch Grand Prix denk, is de Orange Army," opent Leclerc met een glimlach. "Het is heel tof om te zien. Zoveel passie en om heel eerlijk te zijn is er zoveel respect, ook voor de andere teams en de andere coureurs. Daar genieten we allemaal van tijdens de Dutch Grand Prix. Voornamelijk omdat er veel respect is," aldus de Ferrari-coureur.

Big respect for the orange army 🇳🇱👊 pic.twitter.com/dhUvINjAXt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 27, 2025

