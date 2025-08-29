Verstappen bevestigt in Zandvoort: 'Geluncht met Wolff en geslapen op zelfde plek'
Max Verstappen heeft op Zandvoort bevestigd veel contact te hebben gehad met Toto Wolff tijdens de zomerstop van de Formule 1. Beide heren bracht een deel van hun vakantie door in Sardinië en daar zochten ze elkaar op. "Ik vind dat absoluut toegestaan", zo vertelt Verstappen.
Social media werd gek toen er tijdens de zomerpauze foto's opdoken van Wolff en Verstappen op dezelfde boot in Sardinië. Toen Verstappen op Zandvoort arriveerde gaf hij tekst en uitleg over dit moment. Volgens de Nederlander klopt het dat hij inderdaad tijd met Wolff heeft doorgebracht. "Het is geen geheim", zo vertelde hij in gesprek met ESPN. En volgens Verstappen is het niet zo dat hij en Wolff dan alleen maar over de Formule 1 en zijn toekomst praten. "Het is niet eens zo dat je over Formule 1-zaken praat, het is gewoon het leven."
Verstappen ging lunchen met Wolff
Verstappen is behoorlijk open over zijn ontmoeting met Wolff. Zo verklapt de Red Bull-coureur dat hij samen geluncht heeft met de teambaas van Mercedes en dat ze op dezelfde locatie hebben geslapen, omdat beiden hun boot in dezelfde haven hadden aangemeerd. "Ik bedoel, ik ben zelfs met Toto en de familie gaan lunchen en, ik bedoel, dat vind ik ook gewoon toegestaan. We lagen [met de boten, red.] naast elkaar omdat we op dezelfde locatie sliepen en overdag doet iedereen zijn eigen ding", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen.
Wolff en Verstappen hadden vriendschappelijke ontmoeting
Dat de media er vervolgens een verhaal van maakt dat Verstappen over een contract aan het onderhandelen is, daar kan de Nederlander weinig mee. "Soms ontmoet je elkaar gewoon en heb je een goede relatie met mensen. Ik denk dat dat fijn is, dat het niet alleen maar om competitie gaat", aldus Verstappen, die kort daarvoor in Hongarije al had bevestigd dat hij in 2026 gewoon voor Red Bull rijdt.
