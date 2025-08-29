Alpine geeft duidelijkheid over Christian Horner als mogelijke nieuwe teambaas F1-team

Alpine-topman Flavio Briatore heeft vanuit de perszaal in Zandvoort gereageerd op de geruchten dat Christian Horner in beeld zou zijn als nieuwe teambaas van de Franse fabrieksformatie.

Christian Horner werd enkele weken geleden, na ruim twintig jaar aan het roer te hebben gestaan, op straat gezet door Red Bull Racing. Dit ten gevolge van de neerwaartse spiraal waar de Oostenrijkse grootmacht al enige tijd in lijkt te zitten. Het team van Max Verstappen en Yuki Tsunoda gaat al ruim anderhalf jaar gebukt onder tegenvallende performance, interne onrust en vertrekkende kopstukken, en uiteindelijk was het Horner wiens hoofd op het hakblok kwam te liggen. Laurent Mekies, tot voor kort teambaas van zusterteam Racing Bulls, werd aangewezen als opvolger van de 51-jarige Brit.

Rentree aanstaande?

Het is echter de vraag of Horner lang afwezig zal blijven in de Formule 1-paddock. De rol die Horner speelde bij de behaalde successen van Red Bull Racing staat niet ter discussie, en vrijwel direct na zijn vertrek staken de eerste geruchten de kop op. Zo zou het gloednieuwe team van Cadillac overwegen om met Horner in zee te gaan, maar ook Alpine zou naar verluidt interesse hebben in de diensten van de voormalig Red Bull Racing-teambaas.

Horner momenteel niet in beeld bij F1-team Alpine

Alpine wordt momenteel aangevoerd door Flavio Briatore. De 75-jarige Italiaan heeft op papier de rol van uitvoerend adviseur, maar neemt in principe de honneurs waar als teambaas sinds Oliver Oakes in mei plotseling zijn ontslag indiende vanwege "persoonlijke redenen." Diezelfde Briatore laat echter weten dat er momenteel geen gesprekken met Horner worden gevoerd: "Op dit moment is hij niet in beeld bij Alpine", klinkt het tegenover onder andere GPFans.

