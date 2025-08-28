F1 Dutch Grand Prix: waar GP gratis op tv kijken, weerbericht, nieuws, tijden en meer

De F1 Dutch Grand Prix staat weer voor deur op Circuit Zandvoort. Van 29 tot en met 31 augustus breekt het spektakelstuk in de Noord-Hollandse duinen weer los. De grote vraag zal zijn of Max Verstappen voor eigen publiek iets uit de hoge hoed weet te toveren tegen de beide McLaren's. Alles wat je moet weten over dit F1-weekend vind je in dit artikel: waar gratis kijken op tv, het weerbericht, circuitinformatie en het laatste nieuws.

De race in Zandvoort is altijd een spektakel van jewelste. Het oranje legioen weet jaar na jaar wereldwijd te imponeren. De sfeer zit er altijd goed in en de Orange Army schaart zich altijd volledig achter Verstappen. En deze steun kan de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing ook goed gebruiken. Het seizoen van 2025 loopt vooralsnog niet zoals gehoopt voor de Nederlander en hij zal hopen op een wonder op Circuit Zandvoort. Met de steun van het thuispubliek wordt er gehoopt op iets magisch van Verstappen, want in normale omstandigheden zal het lastige kluif worden tegen het oppermachtige team van McLaren. Gelukkig voor Verstappen hangt er dit weekend ook nog wat regen in de lucht, dus wellicht kan dat ook nog een rol spelen in zijn jacht op succes. Waar je de GP van Nederland gratis kunt kijken op tv, wat het weerbericht en het laatste F1-nieuws is en op welke tijden er wordt gereden, hebben we allemaal in dit artikel voor je op een rij gezet.

Tijden F1: Hoe laat is de GP van Nederland op Circuit Zandvoort?

Het tijdschema voor de Dutch Grand Prix is ingericht op het traditionele F1-format, dus met drie vrije trainingen, een kwalificatie en de hoofdrace. De eerste twee vrije trainingen staan gepland op vrijdag 29 augustus 2025. De derde en tevens laatste vrije training staat - evenals de kwalificatie - gepland op zaterdag 30 augustus. De hoofdrace, ofwel de Grand Prix, gaat op zondagmiddag 31 augustus om 15:00 uur van start. Hieronder hebben we het F1-tijdschema voor Zandvoort nog even overzichtelijk in een tabel gezet. Voor de fans die afreizen naar het circuit om het spektakel van dichtbij bij te wonen, is nog een apart programma met activiteiten op de zogenoemde F1 Super Friday; dat hele programma lees je hier.

F1 Grand Prix Nederland Datum Tijd Eerste vrije training 29 augustus 2025 12:30 - 13:30 Tweede vrije training 29 augustus 2025 16:00 - 17:00 Derde vrije training 30 augustus 2025 12:30 - 13:30 Kwalificatie 30 augustus 2025 16:00 - 17:00 Race 31 augustus 2025 15:00 - 17:00

Schema persconferenties Dutch Grand Prix

Op donderdag en vrijdag vinden de gebruikelijke persconferenties plaats. Op de donderdag is er tweemaal een persmoment met steeds drie verschillende coureurs. Verstappen is - niet geheel verrassend - uitgenodigd voor de eerste sessie, die om 13:30 uur begint. Hij wordt tijdens dit moment met de media vergezeld door Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto. Om 14:00 uur is er vervolgens nog een persconferentie met Alexander Albon, Isack Hadjar en Lando Norris. Op vrijdag is er een persmoment gereserveerd voor de teambazen. Deze vindt plaats om 14:30 uur en dan schuiven Flavio Briatore, James Vowles en Toto Wolff aan.

Donderdag 28 augustus 13:30 uur Ollie Bearman Haas Gabriel Bortoleto Kick Sauber Max Verstappen Red Bull

Donderdag 28 augustus 14:00 uur Alexander Albon Williams Isack Hadjar Racing Bulls Lando Norris McLaren

Vrijdag 29 augustus 14:30 uur Flavio Briatore Alpine James Vowles Williams Toto Wolff Mercedes

Verstappen tijdens de persconferentie in 2024

F1 Zandvoort op tv: kijk de Dutch GP gratis live op televisie

De F1 Dutch Grand Prix is een bijzondere race vanwege het feit dat het in Nederland verreden wordt. Mede daarom heeft Viaplay ervoor gekozen het gehele F1-weekend live en gratis uit te zenden op het Viaplay TV-kanaal. Ook de races van de F1 Academy en de Porsche Supercup uit het voorprogramma zijn live te volgen, evenals alle analyses en sfeerverslagen rondom de verschillende sessies. Op welk kanaal Viaplay TV te vinden is bij jouw tv-aanbieder, vind je hieronder. Het raceweekend in Zandvoort wordt bij onze oosterburen ook gratis uitgezonden via RTL. Uiteraard kun je de Dutch Grand Prix ook volledig en live volgen via de gebruikelijke manieren, bijvoorbeeld via een abonnement van Viaplay of F1TV Pro.

Aanbieder Kanaalnummer Viaplay TV KPN 51 Ziggo 13 Odido 13 DELTA 22

Weerbericht F1 Zandvoort: wisselvallig weekend op komst

Het belooft een bijzonder interessant raceweekend te worden op Zandvoort. De laatste weersvoorspellingen laten namelijk zien dat we een uiterst wisselvallig weekend tegemoet gaan in de Noord-Hollandse duinen. Regen, bewolking en zonnestralen zullen elkaar afwisselen, zo lijkt het. Op vrijdag en zondag is de kans op neerslag het grootst met een respectievelijke 40 en 50 procent. De derde vrije training en de kwalificatie lijken daarentegen dan weer droog te gaan verlopen. De F1-teams zullen dus goed moeten nadenken over hun afstelling en de strategie. Het meest actuele weerbericht voor de F1 in België zie je hieronder.

Dag Datum Temperatuur Weer overdag Neerslagkans Donderdag 28-08 20 °C / 16 °C Wisselvallig met buien 60% Vrijdag 29-08 21 °C / 13 °C Bewolkt met kans op buien 40% Zaterdag 30-08 21 °C / 15 °C Lichte motregen of buien 55% Zondag 31-08 21 °C / 16 °C Wisselend bewolkt en wat regen 35%

Het wordt een wisselvallig weekend in Zandvoort

Circuit Zandvoort: wat moet je weten over deze baan

Het Circuit Zandvoort is één van de meest bijzondere en iconische circuits van de Formule 1-kalender. Al in 1952 werd hier voor het eerst een officiële Grand Prix verreden, en sindsdien heeft de baan een rijke geschiedenis opgebouwd. Na een lange afwezigheid keerde de Formule 1 in 2021 terug naar Zandvoort, met een onvergetelijke overwinning van Max Verstappen voor eigen publiek. Ook in de daaropvolgende jaren schreef Verstappen zijn thuisrace meerdere keren op zijn naam, waardoor het circuit inmiddels een waar oranje bolwerk is geworden.

De baan telt in totaal 14 bochten en staat bekend om zijn unieke karakter. Vooral de spectaculaire kombochten, zoals de Hugenholtzbocht en de beroemde Arie Luyendykbocht, maken Zandvoort uitdagend voor coureurs én spectaculair voor fans. Het circuit slingert door de duinen en ligt direct aan de Noordzee, wat zorgt voor hoogteverschillen en soms verraderlijke windvlagen op het rechte stuk. Het decor van strand, duinen en zee maakt Zandvoort tot een van de meest sfeervolle en fotogenieke locaties op de F1-kalender.

Ga je dit weekend als fan naar het circuit, dan kun je het beste met het openbaar vervoer reizen. Vanuit Amsterdam en Haarlem rijden rechtstreekse treinen naar station Zandvoort aan Zee, dat op loopafstand van de hoofdingang ligt. Wie met de auto komt, moet rekening houden met beperkt en betaald parkeren in de omgeving, vaak in combinatie met pendelbussen richting het circuit. Fietsen is een populair alternatief: er zijn speciale fietsenstallingen ingericht voor bezoekers. Een dagje Zandvoort betekent meestal flink wat stappen door het duingebied, dus stevige schoenen zijn geen overbodige luxe.

Circuit Zandvoort

F1 nieuws: de laatste ontwikkelingen rondom de GP van Nederland

Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"

De zomerstop zit erop en Max Verstappen maakt zich klaar om het Formule 1-seizoen in eigen huis te hervatten. Dit weekend keert de viervoudig wereldkampioen terug op Circuit Zandvoort, waar hij steeds weer een bijzondere band voelt met het publiek. "Als thuisrace is het altijd een speciale race voor mij; de sfeer is geweldig en we krijgen altijd zoveel steun. Het is een ongelooflijk gevoel om tijdens de race langs een zee van oranje te rijden en ik kijk ernaar uit om terug te zijn", aldus Verstappen. Lees hier het hele artikel.

Eerste crash in Zandvoort al een feit: trucks crashen bij ingang circuit

De F1 Grand Prix van Nederland staat komend weekend op het programma, maar op dinsdag vond de eerste crash op het circuit al plaats. Of beter gezegd: net erbuiten. Dit blijkt uit beelden van De Telegraaf, dat net als GPFans al aanwezig is in en rondom het circuit van Zandvoort. Tijdens een interview blijken twee trucks op elkaar in te zijn gereden bij de ingang van het circuit. De schade was gelukkig niet al te groot, maar wel degelijk aanwezig. Lees hier het hele artikel.

Dit is wat je op televisie niet ziet over de Dutch Grand Prix

De Dutch Grand Prix staat dit weekeinde voor de deur. Veel fans hebben kaarten gekocht om het evenement bij te wonen, anderen bekijken het festijn vanuit huis. In de serie 'Wat je niet op televisie ziet tijdens de Dutch Grand Prix' bezoekt GPFans de plekken die belangrijk zijn voor het evenement, maar die normaal gesproken niet in beeld komen. Neem bijvoorbeeld de F1 Academy en de Porsche Supercup, die dit weekend ook in actie komen. Normaliter staan de trucks van de teams rondom de paddock, maar die ruimte is er in Zandvoort simpelweg niet. Daarom zijn er verschillende locaties aangewezen om de vrachtwagens gedurende het weekend te stationeren. De logistieke organisatie Zo is er onder meer een plek gecreëerd in het zuiden van Zandvoort, midden in een woonwijk. Lees hier het hele artikel.

Pérez keert terug in F1 en reageert op Red Bull-periode: "Ik heb niets te bewijzen"

Sergio Pérez (35) keert komend seizoen terug in de Formule 1. De Mexicaan heeft een contract getekend bij het team van Cadillac. Het betekent voor Pérez dat hij ruim een jaar na zijn ontslag bij Red Bull Racing weer terugkeert in de sport. Hij zegt echter - vlak voor aanvang van de Dutch Grand Prix - dat hij niets te bewijzen heeft tegenover zijn oud-werkgever. "Ik heb niet het gevoel dat ik iets te bewijzen heb", zo vertelt Pérez aan de media. "Dat komt niet alleen door de huidige of volgende coureurs die mijn stoel hebben betreden, maar zelfs al daarvoor. Iedereen vergeet dat het constant een lastige situatie is geweest. Je moet je voortdurend aanpassen om mentaal vertrouwen op te bouwen. Het is een vrij unieke uitdaging." Lees hier het hele artikel.

