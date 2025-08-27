Sergio Pérez (35) keert komend seizoen terug in de Formule 1. De Mexicaan heeft een contract getekend bij het team van Cadillac. Het betekent voor Pérez dat hij ruim een jaar na zijn ontslag bij Red Bull Racing weer terugkeert in de sport. Hij zegt echter dat hij niets te bewijzen heeft tegenover zijn oud-werkgever.

Pérez reed jarenlang aan de zijde van Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar de laatste twee seizoenen waren zijn prestaties ondermaats. Hij kon niet meer in de buurt van Verstappen blijven en verzamelde steeds minder punten. Red Bull besloot hem dan ook uit zijn contract te halen en verving Pérez door de talentvolle Liam Lawson. Maar de Nieuw-Zeelandse coureur hield het niet lang vol. Al na een paar races werd ook hij opzij geschoven en koos Red Bull voor de meer ervaren Yuki Tsunoda. Echter, met de Japanner gaat het ook nog niet naar wens. Tsunoda verzamelde dit seizoen pas tien punten en staat slechts achttiende in het algemeen klassement. De vervangers van Pérez maken dus nog niet bepaald veel indruk.

Pérez heeft "niets te bewijzen" aan Red Bull en critici

Iedereen dacht dat Pérez er niets meer van kon in zijn laatste periode bij Red Bull, maar nu blijkt dat het probleem niet zozeer bij de coureur, maar bij de auto zit. Pérez denkt ook niet dat hij, nu hij volgend seizoen terugkeert op de grid bij Cadillac, iets te bewijzen heeft richting zijn oud-werkgever of de criticasters van de media. "Ik heb niet het gevoel dat ik iets te bewijzen heb", zo vertelt Pérez aan de media. "Dat komt niet alleen door de huidige of volgende coureurs die mijn stoel hebben betreden, maar zelfs al daarvoor. Iedereen vergeet dat het constant een lastige situatie is geweest. Je moet je voortdurend aanpassen om mentaal vertrouwen op te bouwen. Het is een vrij unieke uitdaging."

Opvolgers van Pérez bij Red Bull weinig indrukwekkend

Pérez wijst ook naar zijn opvolgers. Iedereen die sinds hem naast Verstappen is gaan zitten, is door het ijs gezakt. Pérez wijst daarbij naar Lawson en Tsunoda. "Als je zegt dat ze ongeveer vijf punten hebben gescoord in een heel seizoen, denk ik niet dat ik iets te bewijzen heb", aldus de 35-jarige coureur. "Voor mij gaat het er meer om dat ik terugkeer om van de sport te genieten. Ik kon het niet verdragen om de sport te verlaten op de manier waarop ik dat heb gedaan. En daarom kom ik terug met dit nieuwe project, en ik hoop dat het een heel succesvol project wordt. Maar bovenal, meer dan wat dan ook, wil ik genieten van deze comeback."

