Eerste crash in Zandvoort al een feit: trucks crashen bij ingang circuit
De F1 Grand Prix van Nederland staat komend weekend op het programma, maar op dinsdag vond de eerste crash op het circuit al plaats. Of beter gezegd: net erbuiten. Het leverde opvallende beelden op.
De Dutch Grand Prix staat dit weekend voor het vijfde seizoen op rij op het programma. De eerste drie edities werden gewonnen door thuisfavoriet Max Verstappen, maar vorig jaar was het Lando Norris - tevens populair in Nederland - die de race won. In 2025 gaat de voorlaatste race verreden worden op het circuit in Zandvoort, waarna 2026 het laatste seizoen zal zijn. De eerste crash van deze week is in ieder geval al een feit rondom het circuit in Zandvoort.
Eerste crash in Zandvoort na opvallend incident
Dit blijkt uit beelden van De Telegraaf, dat al aanwezig is in en rondom het circuit van Zandvoort. Tijdens een interview blijken twee trucks op elkaar in te zijn gereden bij de ingang van het circuit. De schade was gelukkig niet al te groot, maar wel degelijk aanwezig. Daarmee hebben we het eerste moment van deze week al gehad, ondanks dat de FIA hier niet in zal gaan grijpen.
