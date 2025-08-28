close global

Zandvoort, Red Bull, GPFans

Dit is wat je op televisie niet ziet over de Dutch Grand Prix

Remy Ramjiawan
De Dutch Grand Prix staat dit weekeinde voor de deur. Veel fans hebben kaarten gekocht om het evenement bij te wonen, anderen bekijken het festijn vanuit huis. In de serie 'Wat je niet op televisie ziet tijdens de Dutch Grand Prix' bezoekt GPFans de plekken die belangrijk zijn voor het evenement, maar die normaal gesproken niet in beeld komen.

Aankomend weekend vindt de vijfde editie van de Dutch Grand Prix in de moderne geschiedenis plaats. Het is bovendien de een-na-laatste editie. Het circuit in Zandvoort biedt de Formule 1 niet veel ruimte, maar de organisatie heeft dit opgelost door diverse gebieden rondom het circuit in te zetten.

Logistiek rondom Zandvoort

Dit seizoen reist de Formule 1 opnieuw af naar Zandvoort. Ook de F1 Academy komt in actie, evenals de Porsche Supercup. Normaliter staan de trucks van de teams rondom de paddock, maar die ruimte is er in Zandvoort simpelweg niet. Daarom zijn er verschillende locaties aangewezen om de vrachtwagens gedurende het weekend te stationeren. De logistieke organisatie Zo is er onder meer een plek gecreëerd in het zuiden van Zandvoort, midden in een woonwijk. Ook aan de zeezijde van Zandvoort is de N800 gedeeltelijk afgezet, want ook daar maken de teams en de organisatie gebruik van de ruimte.

