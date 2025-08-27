Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"

De zomerstop zit erop en Max Verstappen maakt zich klaar om het Formule 1-seizoen in eigen huis te hervatten. Dit weekend keert de viervoudig wereldkampioen terug op Circuit Zandvoort, waar hij steeds weer een bijzondere band voelt met het publiek.

Na een drukke eerste seizoenshelft, waarin hij twee keer won en als derde de zomerpauze inging, gebruikte Verstappen de weken vooral om bij te tanken. "Het was een fijne zomervakantie, lekker ontspannen en tijd doorbrengen met familie en vrienden", vertelde hij tegenover de media. "Het was goed om weer op te laden en te resetten, en nu gaan we meteen door naar Zandvoort voor de eerste race na de vakantie."

Artikel gaat verder onder video

Historie in de duinen

Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix in 2021 pakte Verstappen drie keer achter elkaar de winst, telkens vanaf pole position. Pas in 2024 werd hij voor het eerst geklopt en eindigde hij als tweede. Dit jaar rijdt hij opnieuw met zijn opvallende Oranje Leeuwen-helm voor tienduizenden fans langs de Noordzeekust.

Een unieke baan

Voor Verstappen blijft het gevoel op zijn thuiscircuit speciaal. "Als thuisrace is het altijd een speciale race voor mij; de sfeer is geweldig en we krijgen altijd zoveel steun. Het is een ongelooflijk gevoel om tijdens de race langs een zee van oranje te rijden en ik kijk ernaar uit om terug te zijn." Over de baan in Zandvoort zegt hij: "Het is een oldschoolcircuit met een vrij unieke lay-out en veel snelle bochten. Het wordt een zware race en het weer lijkt het moeilijk te maken, maar we zullen zien wat er gebeurt."

Gerelateerd