Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"
Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"
De zomerstop zit erop en Max Verstappen maakt zich klaar om het Formule 1-seizoen in eigen huis te hervatten. Dit weekend keert de viervoudig wereldkampioen terug op Circuit Zandvoort, waar hij steeds weer een bijzondere band voelt met het publiek.
Na een drukke eerste seizoenshelft, waarin hij twee keer won en als derde de zomerpauze inging, gebruikte Verstappen de weken vooral om bij te tanken. "Het was een fijne zomervakantie, lekker ontspannen en tijd doorbrengen met familie en vrienden", vertelde hij tegenover de media. "Het was goed om weer op te laden en te resetten, en nu gaan we meteen door naar Zandvoort voor de eerste race na de vakantie."
Historie in de duinen
Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix in 2021 pakte Verstappen drie keer achter elkaar de winst, telkens vanaf pole position. Pas in 2024 werd hij voor het eerst geklopt en eindigde hij als tweede. Dit jaar rijdt hij opnieuw met zijn opvallende Oranje Leeuwen-helm voor tienduizenden fans langs de Noordzeekust.
Een unieke baan
Voor Verstappen blijft het gevoel op zijn thuiscircuit speciaal. "Als thuisrace is het altijd een speciale race voor mij; de sfeer is geweldig en we krijgen altijd zoveel steun. Het is een ongelooflijk gevoel om tijdens de race langs een zee van oranje te rijden en ik kijk ernaar uit om terug te zijn." Over de baan in Zandvoort zegt hij: "Het is een oldschoolcircuit met een vrij unieke lay-out en veel snelle bochten. Het wordt een zware race en het weer lijkt het moeilijk te maken, maar we zullen zien wat er gebeurt."
Gerelateerd
Net binnen
Pérez keert terug in F1 en reageert op Red Bull-periode: "Ik heb niets te bewijzen"
- 38 minuten geleden
- 1
Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"
- 17 minuten geleden
Yuki Tsunoda kookt met Gordon Ramsay: een samenwerking die te mooi is om waar te zijn
- 1 uur geleden
Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"
- 2 uur geleden
Max Verstappen en Kelly Piquet delen laatste vakantiekiekjes, opgeladen voor Zandvoort
- 3 uur geleden
Bottas keert terug in Formule 1, maar start eerste Cadillac-race met penalty
- Vandaag 11:03
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Hamilton komt met grote aankondiging, 'Verstappen en Piquet doen opvallende aankoop' | GPFans Recap
- 8 augustus