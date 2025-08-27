Eerste crash van Dutch GP al een feit, FIA deelt tóch wel gridstraf uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn nog maar één dag verwijderd van de opening van de Dutch Grand Prix: de mediadag. Toch is de eerste crash al gebeurd. Trucks knalden namelijk bij de ingang van het circuit van Zandvoort al op elkaar. Max Verstappen heeft tijdens de zomerstop zijn batterij op kunnen laden en kijkt vooruit naar zijn thuisrace. McLaren-topman Zak Brown is ondertussen lovend over de Red Bull-coureur en zet de deur voor hem open. Wat betreft het tweede Red Bull-stoeltje, deze lijkt toch niet gevuld te worden door IndyCar-kampioen Álex Palou in 2026. Zijn huidige teambaas Chip Ganassi noemt de geruchten "clickbait". Verder grijpt de FIA in na waarschuwing van F1-teams over de reglementen van 2026 en krijgt Valtteri Bottas tóch wel een gridstraf.

Eerste crash in Zandvoort al een feit: trucks crashen bij ingang circuit

De Dutch Grand Prix staat dit weekend voor het vijfde seizoen op rij op het programma. De eerste drie edities werden gewonnen door thuisfavoriet Max Verstappen, maar vorig jaar was het Lando Norris - tevens populair in Nederland - die de race won. In 2025 gaat de voorlaatste race verreden worden op het circuit in Zandvoort, waarna 2026 het laatste seizoen zal zijn. De eerste crash van deze week is in ieder geval al een feit rondom het circuit in Zandvoort. Dit blijkt uit beelden van De Telegraaf, dat al aanwezig is in en rondom het circuit van Zandvoort. Lees hier het hele artikel over het eerste ongeluk voor de Dutch Grand Prix.

Bottas keert terug in Formule 1, maar start eerste Cadillac-race met penalty

Tijdens de seizoensfinale van 2024 in Abu Dhabi kwam Valtteri Bottas als Sauber-coureur in aanraking met Kevin Magnussen. Omdat hij de race niet kon uitrijden, besloten de stewards hem te straffen met een gridpenalty van vijf plaatsen voor "de volgende race waaraan de coureur deelneemt". Omdat Bottas in 2025 niet in actie kwam, schuift die straf automatisch door naar de start van 2026 bij Cadillac. Recent heeft de FIA de reglementen aangepast om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Vanaf 2026 geldt dat een gridstraf alleen meegenomen wordt als een coureur binnen twaalf maanden opnieuw in actie komt. Blijft hij langer weg, dan vervalt de sanctie. Voor Bottas verandert dat echter niets. "Op dit moment blijft de straf van kracht, aangezien er geen mechanisme bestaat om de opgelegde straf met terugwerkende kracht aan te passen op basis van de toen geldende reglementen", aldus een FIA-woordvoerder tegenover The Race. Lees hier het hele artikel over de gridstraf voor Valtteri Bottas.

Verstappen klaar voor Dutch GP en kijkt uit naar sfeer: "Thuisrace blijft altijd speciaal"

De zomerstop zit erop en Max Verstappen maakt zich klaar om het Formule 1-seizoen in eigen huis te hervatten. Dit weekend keert de viervoudig wereldkampioen terug op Circuit Zandvoort, waar hij steeds weer een bijzondere band voelt met het publiek. "Het was een fijne zomervakantie, lekker ontspannen en tijd doorbrengen met familie en vrienden", vertelde hij tegenover de media. "Het was goed om weer op te laden en te resetten, en nu gaan we meteen door naar Zandvoort voor de eerste race na de vakantie." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die vooruitblikt op de wedstrijd in Zandvoort.

Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"

IndyCar-kampioen Alex Palou wordt de afgelopen dagen gelinkt aan een verrassende overstap naar de Formule 1. Volgens Amerikaanse media zou Red Bull hem overwegen als toekomstige teamgenoot van Max Verstappen in 2026, maar de betrokken partijen hebben intussen laten weten dat er geen sprake is van gesprekken. Palou’s teambaas Chip Ganassi reageerde duidelijk toen hij over het verhaal werd gevraagd. "Ik las dat artikel zelf, en er werd niemand geciteerd", zei hij. "Ik heb met Palou gesproken. Palou zegt dat hij nooit met Red Bull heeft gesproken en er niets van weet. Ik heb zijn management gebeld; ook zij weten niets. Ik weet er zeker ook niets van. Ik denk dat het gewoon een clickbaitverhaal is en dat iemand eens zijn onderzoeksjournalistiek moet bijspijkeren." Lees hier het hele artikel over Chip Ganassi die reageert op de geruchten rondom Red Bull en Álex Palou.

Brown lijkt deur open te zetten voor Verstappen bij McLaren: 'Hier heb ik hem het liefst'

Het Formule 1-circus is aangekomen in Nederland voor de Dutch Grand Prix. Vandaag kondigde McLaren een titelsponsor voor 2026 aan: Mastercard. Dit werd tijdens een persmoment in Amsterdam onthuld, waar CEO Zak Brown bij De Telegraaf ook inging op de Verstappen-familie. Een samenwerking met Max ziet Brown wel zitten. "Nou, het liefst zou ik Max als mijn teamgenoot willen in het langeafstandsracen. Want hij heeft onlangs op de Nordschleife onder een schuilnaam al laten zien hoe snel hij ook dáár is", zo vertelde de Amerikaan, lovend over de Red Bull-coureur. "Max is een geweldige coureur, niet voor niets een viervoudig kampioen. Het is voor mij sowieso een genot om met alle coureurs binnen het McLaren-programma te werken. En met Max? Wie weet, ooit..." Lees hier het hele artikel over Zak Brown die lovend is over Max Verstappen.

'FIA ziet gevaarlijke praktijken en grijpt in na feedback van F1-teams'

De Formule 1 introduceert compleet nieuwe technische reglementen voor het seizoen 2026. Aan de motorreglementen wordt nog gesleuteld en dit doet de FIA in constante samenwerking met de teams. Uit de data blijkt dat de bolides op twee stratencircuits teruggeschroefd zullen moeten worden, omdat de snelheden anders te hoog liggen. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde tijdens de zomerstop dat er snelheden van 400 kilometer per uur bereikt kunnen worden met de wagens van 2026. Dat niet alleen, maar de snelheid aan het einde van de tunnel in Monaco zou rond de 350 km/u liggen, terwijl dat nu nog 290 km/u is. Lees hier het hele artikel over de ingreep van de FIA op de reglementen van 2026.

