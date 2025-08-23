Wolff ziet schrikbarende snelheden in 2026: 'Met volledige vermogen halen we 400 km/u'
Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn de negatieve berichten over het nieuwe reglement wat voorbarig. De Oostenrijker ziet veel coureurs klagen over de nieuwe wagens, maar vooral over de nieuwe motoren, en stelt in gesprek met Auto Motor und Sport dat het eigenlijk allemaal wel meevalt.
Alexander Albon gaf onlangs aan dat de 2026-wagens iets uitdagender zijn dan de huidige modellen en dat coureurs een andere rijstijl moeten aanleren om het maximale uit het pakket te halen. Toch zijn niet alleen de auto's anders. Komend seizoen krijgt de Formule 1 namelijk ook compleet nieuwe motoren, die op duurzame brandstoffen draaien. Daarnaast zullen de elektrische componenten in de motor een grotere rol spelen en ook de wagens zijn anders dan in het huidige tijdperk. De auto’s worden kleiner en wendbaarder, het grondeffect verdwijnt grotendeels, en actieve aerodynamica vervangt het huidige DRS-systeem.
FIA houdt ontwikkeling power units in de gaten
De FIA heeft de afgelopen maanden nauw contact gehouden met de teams om problemen te kunnen tackelen. Nikolas Tombazis, directeur van de eenzitters bij de FIA, gaf echter aan dat niet ieder team volledig open kaart speelt. Sommige teams proberen de FIA minder te laten weten dan eigenlijk nodig is. De Griekse functionaris benadrukte bovendien dat het langzamer maken van de wagens geen doel op zich is en dat het in de praktijk wel meevalt.
Wolff begrijpt kritiek op power units niet
Wolff sluit zich bij het Duitse medium aan bij de woorden van Tombazis en gaat zelfs nog een stapje verder: "Als we het volledige vermogen van de power unit benutten, dan kunnen we de limiet van 400 km/u overschrijden. En hoe kun je nu iets de grond in boren terwijl het nog niet echt is geboren?"
Mercedes krijgt favorietenstatus van rivalen
De afgelopen maanden hebben diverse teams Mercedes al meerdere keren aangewezen als topfavoriet onder het nieuwe reglement. Wel kunnen de Zilverpijlen leunen op hun verleden: bij de introductie van de V6-hybride power unit had het Duitse team namelijk een enorme voorsprong op de rest. Of dat komend jaar ook zo zal zijn, moet nog blijken.
