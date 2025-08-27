'FIA ziet gevaarlijke praktijken en grijpt in na feedback van F1-teams'

De Formule 1 introduceert compleet nieuwe technische reglementen voor het seizoen 2026. Aan de motorreglementen wordt nog gesleuteld en dit doet de FIA in constante samenwerking met de teams. Uit de data blijkt dat de bolides op twee stratencircuits teruggeschroefd zullen moeten worden, omdat de snelheden anders te hoog liggen.

Het elektrische vermogen van de power unit gaat volgend jaar een veel grotere rol spelen. Het zal van 120 naar 350 kilowatt gaan, wat ongeveer van 160 naar 470 paardenkrachten is. Gecombineerd met het vermogen vanuit de verbrandingsmotor, komt het totale aantal pk ruim boven de 1000 te liggen. Niet alleen het verbruik van het elektrisch vermogen wordt belangrijk, maar ook de recovery ervan, het opladen van de batterij dus.

Snelheden gevaarlijk hoog in Monaco en Singapore

Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde tijdens de zomerstop dat er snelheden van 400 kilometer per uur bereikt kunnen worden met de wagens van 2026. Dat niet alleen, maar de snelheid aan het einde van de tunnel in Monaco zou rond de 350 km/u liggen, terwijl dat nu nog 290 km/u is.

Ook wordt er nog geëvalueerd hoe de batterij op de beste manier opgeladen kan worden. Is de batterij namelijk op, dan kan het voor gevaarlijke momenten zorgen, omdat er dan plotseling bijna 500pk wegvalt op een recht stuk. "De regels zijn nog niet helemaal vastgelegd", vertelde Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, tegenover Auto Motor und Sport. "Dit wordt stap voor stap aangepast, afhankelijk van wat de teams [in simulaties] ervaren. Hoe intenser de ontwikkeling, hoe vaker de coureurs de 2026-auto's in de simulator kunnen testen, hoe meer feedback wij krijgen."

Een ding lijkt zeker: op de stratencircuits van Moanco en Singapore zullen de snelheden gevaarlijk hoog liggen, als het volledige elektrische vermogen gebruikt kan worden. De FIA introduceert daarom voor in ieder geval deze twee Grands Prix een 'Rev1'-mode. Het is een stand van de motor, zodat deze voor het gehele raceweekend teruggeschroefd zal zijn.

