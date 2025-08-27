Brown lijkt deur open te zetten voor Verstappen bij McLaren: 'Hier heb ik hem het liefst'

Het Formule 1-circus is aangekomen in Nederland voor de Dutch Grand Prix. Zojuist kondigde McLaren een titelsponsor voor 2026 aan: Mastercard. Dit werd tijdens een persmoment in Amsterdam onthuld, waar CEO Zak Brown bij De Telegraaf ook inging op de Verstappen-familie. Een samenwerking met Max ziet Brown wel zitten.

Brown voelt zich in Nederland eigenlijk wel thuis. Hij woonde begin jaren negentig zelfs in Deurne, in Noord-Brabant. In 1992 nam hij het onder andere op tegen Jos Verstappen, toen ze raceten in het Benelux-kampioenschap van de Formule Opel Lotus. Verstappen werd dat jaar zevende in de eindstand, terwijl Brown puntloos bleef. De topman van McLaren is lyrisch over het talent van Jos én Max. Hij zet zelfs de deur open voor een mogelijke samenwerking met Max Verstappen, maar dan in de endurance-racerij. McLaren debuteert in 2027 in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship.

Brown complimenteert rijkunsten van Jos

"Maar Jos won zo'n beetje alles...", begon Brown tegenover de Nederlandse krant. "Jos is echt zo'n coureur die veel getalenteerder was dan zijn uiteindelijke resultaten misschien doen vermoeden. Hij heeft in de Formule 1 nooit echt een eerlijke kans gekregen. Jos kwam natuurlijk bij Benetton direct naast Michael Schumacher terecht en dat was voor hem misschien niet ideaal. Ik genoot van mijn tijd in Nederland en het was altijd mijn droom om ooit te racen voor McLaren."

Brown zet deur open voor Max

Op de vraag of hij ooit zou willen samenwerken met Max Verstappen, antwoordde Brown: "Nou, het liefst zou ik Max als mijn teamgenoot willen in het langeafstandsracen. Want hij heeft onlangs op de Nordschleife onder een schuilnaam al laten zien hoe snel hij ook dáár is", zo vertelde de Amerikaan, lovend over de Red Bull-coureur. "Max is een geweldige coureur, niet voor niets een viervoudig kampioen. Het is voor mij sowieso een genot om met alle coureurs binnen het McLaren-programma te werken. En met Max? Wie weet, ooit..."

