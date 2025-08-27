Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"
Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"
IndyCar-kampioen Alex Palou wordt de afgelopen dagen gelinkt aan een verrassende overstap naar de Formule 1. Volgens Amerikaanse media zou Red Bull hem overwegen als toekomstige teamgenoot van Max Verstappen in 2026, maar de betrokken partijen hebben intussen laten weten dat er geen sprake is van gesprekken.
Palou’s teambaas Chip Ganassi reageerde duidelijk toen hij over het verhaal werd gevraagd. "Ik las dat artikel zelf, en er werd niemand geciteerd", zei hij. "Ik heb met Palou gesproken. Palou zegt dat hij nooit met Red Bull heeft gesproken en er niets van weet. Ik heb zijn management gebeld; ook zij weten niets. Ik weet er zeker ook niets van. Ik denk dat het gewoon een clickbaitverhaal is en dat iemand eens zijn onderzoeksjournalistiek moet bijspijkeren."
Spanjaard is veel waard
Volgens Ganassi wil hij de Spanjaard niet kwijt. "Natuurlijk wil ik hem niet verliezen. Waar wil je heen met die vraag? Hij had een kans om te vertrekken, en hij besloot te blijven. Hoe vaak moet ik dat zeggen voordat mensen het geloven?" Het management van Palou zelf is net zo stellig. Roger Yasukawa liet namens de coureur weten: “Ik heb niet gesproken met, noch ben ik benaderd door een Formule 1-team over Alex.” Ook bij Red Bull klinkt eenzelfde boodschap: er zijn geen gesprekken geweest.
Waarom Palou aantrekkelijk lijkt voor F1
Met meerdere IndyCar-titels en een overwinning in de Indy 500 dit jaar geldt Palou als een absolute topper in de Amerikaanse racerij. Daardoor wordt hij gezien als een interessante naam voor een overstap naar F1. In het verleden maakten Jacques Villeneuve en Juan Pablo Montoya die sprong succesvol, maar de Formule 1 is inmiddels technisch veel complexer geworden dan in hun tijd.
Teambaas Ganassi woedend: "F1-verhalen Palou zijn clickbait!"
