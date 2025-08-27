Bottas keert terug in Formule 1, maar start eerste Cadillac-race met penalty

Valtteri Bottas maakt in 2026 zijn rentree in de Formule 1 bij Cadillac, maar dat feest begint niet zonder hobbels. De Fin moet in de openingsrace in Australië direct een gridstraf incasseren, een erfenis uit zijn laatste optreden in 2024.

Tijdens de seizoensfinale van 2024 in Abu Dhabi kwam Bottas als Sauber-coureur in aanraking met Kevin Magnussen. Omdat hij de race niet kon uitrijden, besloten de stewards hem te straffen met een gridpenalty van vijf plaatsen voor "de volgende race waaraan de coureur deelneemt". Omdat Bottas in 2025 niet in actie kwam, schuift die straf automatisch door naar de start van 2026 bij Cadillac.

Nieuwe regels, maar te laat

Recent heeft de FIA de reglementen aangepast om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Vanaf 2026 geldt dat een gridstraf alleen meegenomen wordt als een coureur binnen twaalf maanden opnieuw in actie komt. Blijft hij langer weg, dan vervalt de sanctie. Voor Bottas verandert dat echter niets. "Op dit moment blijft de straf van kracht, aangezien er geen mechanisme bestaat om de opgelegde straf met terugwerkende kracht aan te passen op basis van de toen geldende reglementen", aldus een FIA-woordvoerder tegenover The Race.

Uitzonderlijke situatie

Door de specifieke omstandigheden valt Bottas nog onder de oude regelgeving, die te vinden is in artikel 54.3.g van het sportief reglement: "Een verlies van een willekeurig aantal startplaatsen bij de volgende race van de coureur." Voor toekomstige gevallen geldt het nieuwe artikel B1.10.4.g, waarin de periode van twaalf maanden expliciet wordt genoemd. Dat betekent dat Bottas officieel de laatste Formule 1-coureur is die met zo’n verouderde straf te maken krijgt.

