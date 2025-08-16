In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag doken er beelden op van de vakantie die Max Verstappen aan het vieren is met zijn eigen familie en die van Kelly Piquet, deelde Lewis Hamilton zelf beelden van zijn sportieve en veelzijdige vakantie, reageerde Olav Mol op geruchten omtrent een vertrek bij Ziggo Sport en stelde Juan Pablo Montoya dat Verstappen was vertrokken bij Red Bull Racing als de prestatieclausule geldig was geweest deze zomer. Dit is de GPFans Recap van 16 augustus.

Olav Mol over geruchten overstap van Ziggo Sport naar Viaplay: 'Geloof niet wat je leest'

Olav Mol is al tientallen jaren onderdeel van F1, door onder meer bij betaalzenders zoals Sport1 en Ziggo Sport te werken als commentator en interviewer. Mol heeft gereageerd op de geruchten dat hij zou vertrekken bij zijn huidige werkgever. Meer lezen over wat Mol te zeggen heeft over de geruchten omtrent zijn toekomst bij Ziggo Sport en een mogelijk vertrek? Klik hier!

Beelden duiken op van vakantie Verstappen met Kelly Piquet, Penelope en meer

Het is zomerstop in F1 en dus genieten de huidige coureurs, teambazen en andere medewerkers van hun welverdiende vakantie. Dit levert altijd unieke beelden op van coureurs buiten hun werk, waaronder van Max Verstappen. Meer zien en lezen van en over de vakantie van Max Verstappen met zijn familie en die van Kelly Piquet? Klik hier!

Hamilton deelt beelden van veelzijdige vakantie: hoofdrol voor hond Roscoe

De zomerstop in F1 is inmiddels een tijdje onderweg en steeds meer verschijnen er beelden van coureurs en hun vakantie. Eerder zagen we al beelden van Max Verstappen op vakantie en nu heeft ook Lewis Hamilton zelf beelden gedeeld. Meer zien en lezen van de actieve vakantie die Hamilton momenteel mee aan het maken is? Klik hier!

Montoya twijfelt over blijven Verstappen bij Red Bull als prestatieclausule geldig was geweest

Juan Pablo Montoya had het wel willen zien als de prestatieclausule van Max Verstappen voor dit seizoen tijdens de zomerstop geldig was geweest. Was de Nederlander dan ook bij Red Bull Racing gebleven? Montoya denkt van niet. Meer lezen over wat Montoya denkt over de toekomst van Verstappen en de keuze die de Nederlander had gemaakt als hij een keuze had? Klik hier!

'Ricciardo naar het ziekenhuis gebracht na ongeluk met crossmotor: blessure aan sleutelbeen'

Daniel Ricciardo geniet, zoals veel mensen in de F1-wereld momenteel, van de zomerstop in de koningsklasse. Voor de Australiër zal dat na deze week wellicht wat minder het geval zijn, aangezien hij een ongeluk heeft gehad. Hij zou hierna naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn gebracht. Meer lezen over wat er is gebeurd met Ricciardo tijdens zijn vakantie in Australië en wat voor blessure hij aan het ongeluk over heeft gehouden? Klik hier!

