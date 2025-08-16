'Ricciardo naar het ziekenhuis gebracht na ongeluk met crossmotor: blessure aan sleutelbeen'
'Ricciardo naar het ziekenhuis gebracht na ongeluk met crossmotor: blessure aan sleutelbeen'
Daniel Ricciardo geniet, zoals veel mensen in de F1-wereld momenteel, van de zomerstop in de koningsklasse. Voor de Australiër zal dat na deze week wellicht wat minder het geval zijn, aangezien hij een ongeluk heeft gehad. Hij zou hierna naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn gebracht.
Dit weet PlanetF1 zaterdag te melden. Het zou gaan om een ongeluk in Australië, waar hij aan het rijden was op een crossmotor toen hij viel. Het incident zou op donderdag zijn gebeurd toen hij aan het rijden was in Daintree (het noorden van Queensland), waarna Ricciardo na de crash naar het ziekenhuis werd gebracht en er een blessure aan zijn sleutelbeen werd geconstateerd. Hij werd naar het Mossman Hospital in Queensland gebracht voor onderzoek.
Ricciardo in F1
In F1 reed Ricciardo eerst voor Toro Rosso en Red Bull Racing, waarna hij onder meer een avontuur aan besloot te gaan bij Renault en McLaren. Zonder al te veel succes reed hij in 2023 en vervolgens in 2024 voor AlphaTauri/Visa Cash App RB, waarna er in 2024 afscheid van hem werd genomen en hij sindsdien niet meer heeft geracet in een raceklasse. Of dit ooit nog gaat gebeuren, is afwachten. Voor nu zal Ricciardo vooral moeten gaan herstellen van zijn blessure en crash.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen blijft in 2026: hoe nu verder voor Red Bull Racing?
- 7 minuten geleden
- 4
'Ricciardo naar het ziekenhuis gebracht na ongeluk met crossmotor: blessure aan sleutelbeen'
- 1 uur geleden
- 1
Beelden duiken op van vakantie Verstappen met Kelly Piquet, Penelope en meer
- 2 uur geleden
- 1
Olav Mol over geruchten overstap van Ziggo Sport naar Viaplay: 'Geloof niet wat je leest'
- 3 uur geleden
- 2
Schumacher zaagt aan stoelpoten Briatore: "Tijd voor hem is voorbij"
- Vandaag 10:06
- 2
Wat mag je allemaal wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?
- Vandaag 08:30
- 6
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Organisator GP van Singapore bekent schuld aan omkoping: F1-weekend niet in gevaar
- 9 augustus
Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'
- 6 augustus