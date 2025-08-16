Daniel Ricciardo geniet, zoals veel mensen in de F1-wereld momenteel, van de zomerstop in de koningsklasse. Voor de Australiër zal dat na deze week wellicht wat minder het geval zijn, aangezien hij een ongeluk heeft gehad. Hij zou hierna naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zijn gebracht.

Dit weet PlanetF1 zaterdag te melden. Het zou gaan om een ongeluk in Australië, waar hij aan het rijden was op een crossmotor toen hij viel. Het incident zou op donderdag zijn gebeurd toen hij aan het rijden was in Daintree (het noorden van Queensland), waarna Ricciardo na de crash naar het ziekenhuis werd gebracht en er een blessure aan zijn sleutelbeen werd geconstateerd. Hij werd naar het Mossman Hospital in Queensland gebracht voor onderzoek.

Ricciardo in F1

In F1 reed Ricciardo eerst voor Toro Rosso en Red Bull Racing, waarna hij onder meer een avontuur aan besloot te gaan bij Renault en McLaren. Zonder al te veel succes reed hij in 2023 en vervolgens in 2024 voor AlphaTauri/Visa Cash App RB, waarna er in 2024 afscheid van hem werd genomen en hij sindsdien niet meer heeft geracet in een raceklasse. Of dit ooit nog gaat gebeuren, is afwachten. Voor nu zal Ricciardo vooral moeten gaan herstellen van zijn blessure en crash.

