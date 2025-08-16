Hamilton deelt beelden van veelzijdige vakantie: hoofdrol voor hond Roscoe
Hamilton deelt beelden van veelzijdige vakantie: hoofdrol voor hond Roscoe
De zomerstop in F1 is inmiddels een tijdje onderweg en steeds meer verschijnen er beelden van coureurs en hun vakantie. Eerder zagen we al beelden van Max Verstappen op vakantie en nu heeft ook Lewis Hamilton zelf beelden gedeeld.
Voor Hamilton was er begin 2024 hoop op een beter seizoen door zijn overstap van Mercedes naar Ferrari. Deze hoop is geen realiteit geworden, want ook in de auto van Ferrari blijken de auto's van dit huidige tijdperk hem niet te liggen. De Brit gaat geen wereldkampioen worden en zal al zijn hoop hebben gevestigd op 2026 en de nieuwe reglementen. Dit in de hoop dat die auto's hem wel liggen en hij met Ferrari echt een poging kan doen zijn achtste historische titel te winnen. Tot die tijd zal hij 2025 moeten overleven op de baan.
Hamilton op vakantie
Buiten de baan kan de Brit nu even een paar weken even niet aan F1 denken, zoals dat voor alle coureurs zal gelden. Hamilton kan auto's duidelijk niet helemaal loslaten, aangezien hij bezig lijkt met een sportieve road trip. In de korte video die hij op TikTok heeft gedeeld, zien we de Brit veel doen. Ook zijn hond, Roscoe, is vaak in de video te zien. Waar Hamilton precies is, is niet helemaal duidelijk. Duidelijk is wel dat het er warm is en er veel bergen en heuvels zijn.
